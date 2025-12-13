10 curiosidades que no sabías de Héctor Alteiro: cine, teatro, premios y exilio

A sus 96 años falleció Héctor Alterio, es uno de los grandes actores argentino-español, con una vida llena de anécdotas y giros marcados por el exilio, teatro y cine. A continuación te contamos 10 curiosidades sobre su vida.

1. Orígenes e infancia

Alterio nació en Buenos Aires en 1929, hijo de inmigrantes italianos de origen napolitano y en una familia de clase media baja. Su padre murió cuando él era muy niño, y tuvo que ponerse a trabajar pronto, por ejemplo limpiando en una farmacia, mientras estudiaba interpretación.

2. El “flaco” que hacía payasadas

De chico hacía imitaciones y “payasadas” para divertir a amigos y vecinos, lo que fue su primera escuela de actor. "En el barrio le llamaban “el flaco” y ya entonces le pedían que hiciera personajes, algo que luego trasladaría al escenario", como bien lo expresó el propio Héctor en una entrevista para El País el pasado 17 de mayo.

3. Debut muy joven en teatro

Se subió a un escenario, de manera profesional, por primera vez en 1948 a sus 19 años. Participando en la obra Prohibido Suicidarse en primavera de Alejandro Cansona.

4. Nuevo Teatro, su gran escuela

En 1950 fundó el movimiento independiente “Nuevo Teatro” en Buenos Aires, donde los actores debían ser recursivos y adaptarse a todo tipo de roles para sacar la obra adelante de manera exitosa. Actuar, iluminar, cobrar entradas y montar escenografías, eran algunas de las actividades que realizaban. Esa experiencia marcó su carácter y su idea del teatro como trabajo colectivo y libre.

5. Carrera tardía en cine y TV

Aunque empezó a una temprana edad en el mundo del teatro, no se consolidó en cine y televisión hasta alrededor de los 36. Su labor en la pantalla grande fue creciendo poco a poco hasta convertirse en uno de los actores argentinos más reconocidos tanto en su país como en España.

6. El exilio forzado en 1975

En 1975 viajó a España para presentar la película “La tregua” y allí se enteró de que en Argentina la Triple A, un grupo parapolicial argentino de ultraderecha, lo había amenazado de muerte y su nombre estaba prácticamente prohibido en su país natal. Esa situación lo llevó a exiliarse, quedarse a vivir en España y empezar una nueva etapa profesional y personal.

7. Sus apariciones en la TV

Santa Teresa, Vida privada, Segunda enseñanza, Sandino, El Quijote, La Regenta y Carta a Eva, son algunas de las series televisivas españolas en las cuales destaca Héctor.

8. Sus galardones

Entre su palmarés se destacan, el Premio tales como el Goya de honor, el Premio José Antonio Labordeta a toda su carrera o el Premio Concha de Plata al mejor actor. También fue galardonado en Argentina como el mejor actor del año por la Asociación de Cronistas Teatrales de Argentina y la institución oficial del Fondo Nacional de las Artes.

9. Vida familiar y nombres significativos

Estaba casado con Ángela Bacaicoa, psicoanalista y también vinculada al teatro, y sus dos hijos, Ernesto y Malena, son actores. A su hijo Ernesto le pusieron ese nombre en homenaje a Ernesto “Che” Guevara, reflejando también sus simpatías políticas de juventud.

10. La anécdota del nacimiento de Malena

Mientras rodaba “La Patagonia rebelde” en un lugar lejano, se enteró del nacimiento de su hija Malena cuando dos personas llegaron a caballo hasta el set gritando la noticia. Él mismo describió, en su momento en entrevista con El País, ese episodio como una de las historias más increíbles que le ha regalado el oficio de actor.