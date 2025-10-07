Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Nada que envidiar a Rihanna: Úrsula Corberó acapara todas las miradas en París
La actriz acudió al 'front row' de Chanel junto a otros nombres como Penélope Cruz o Nicole Kidman.

Úrsula Corberó en el 'front row' del desfile de Chanel.Corbis via Getty Images

Después de anunciar su embarazo hace poco menos de un mes, Úrsula Corberó ha acaparado todas las miradas acudiendo al front row del desfile de Chanel en la Semana de la moda de París. 

La catalana acudió este lunes al Grand Palais Éphémère para la presentación de la temporada Primavera/Verano 2026 que, además tenía más expectación de la habitual al ser la primera de Matthieu Blazy como director creativo de la maison

La actriz acaparó todas las miradas con su cómodo y a la par deslumbrante look con un pantalón de traje negro ancho y un top de seda vaporoso en tono crudo con escote en pico, atado al cuello y ceñido a la cintura, con una enorme apertura que dejaba al aire su tripa de embarazada. Desde luego, nada que envidiar a posados como el de Rihanna en la gala Met, donde anunció su tercer embarazo.

Corberó optó por un calzado cómodo también en negro y un el pelo suelto con ondas y el flequillo de la temporada que tanto hemos visto en las alfombras rojas. 

  Úrsula Corberó en el desfile de Chanel.Corbis via Getty Images

A ella, la han acompañado otros grandes rostros conocidos en el front row de la firma como ha sido Penélope Cruz, que acudió con un look sport con chaqueta de cuero negra, Noemi Campbell, Pedro Pascal, Tilda Swinton o Nicole Kidman, que acudió al evento con con una camisa blanca fluida y vaqueros junto a sus hijas, Sunday Rose y Fatih Margaret, en pleno divorcio de su expareja Keith Urban.

Su primer hijo junto a Chino Darín

Con un contundente "esto no es IA" anunciaba Corberó el pasado 10 de septiembre su primer embarazo. Lo hacía luciendo un camisón blanco y en avanzado estado de gestación ya que hasta entonces tanto ella como su pareja, Chino Darín, habían mantenido en secreto la noticia.

Darín y Corberó se conocieron en 2016 en el rodaje de la serie La Embajada y, desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas del cine español. Aunque no había hablado sobre sus planes de maternidad abiertamente, sí que se sinceró en una entrevista con Vogue en 2013 sobre las expectativas creadas alrededor de ello: "Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando".

