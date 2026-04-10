Natasha Lyonne, actriz de 'Orange is the new black', obligada a abandonar un avión por no estar "en condiciones de viajar”

Natasha Lyonne, protagonista de Orange is the new black y Muñeca rusa, asistió el miércoles a la esperada presentación de la tercera temporada de Euphoria. El evento tuvo lugar en el Teatro Chino de Los Ángeles, que recibió a los protagonistas de la serie de HBO, Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow y Sydney Sweeney, bajo los focos de la alfombra roja.

Horas después, la actriz tomó uno de los vuelos nocturnos desde la ciudad de Los Angeles a Nueva York. Según la columna Page Six, la tripulación le pidió que cerrara su ordenador portátil y se abrochara el cinturón de seguridad para el despegue, pero no respondió a las indicaciones. Los auxiliares de vuelo intentaron que la actriz siguiera sus órdenes: "Un testigo presencial informó que ella parecía estar durmiendo detrás de sus gafas de sol; incluso se sobresaltó en un momento dado y dijo: ‘¡Ah! ¡Me asustaste!".

Finalmente, la actriz fue obligada a bajar del avión y el capitán se disculpó con los pasajeros por llevar más de una hora de retraso: “Un pasajero, por alguna razón, no quiso seguir algunas instrucciones básicas... Este pasajero no parecía estar en condiciones de viajar esta noche, por eso le pedimos que lo reubicara en otro vuelo. Les pido disculpas por las molestias, pero los llevaremos a Nueva York lo más rápido posible".

Su batalla con las adicciones

La actriz ha declarado abiertamente que lleva luchando contra la adicción a las drogas y el alcohol desde la década de los 2000. En enero de este año anunció que había sufrido una recaída.

Hace apenas dos semanas, publicó en su cuenta de X una actualización sobre su proceso de recuperación: "Estoy orgullosa de informar que esta chica está mucho mejor y de vuelta en pie. Quiero agradecer a nuestras comunidades de recuperación y a los fans que se mantuvieron a mi lado y fueron tan solidarios. Apunto a mantener mi experiencia en privado, pero quiero compartir mi experiencia, fuerza y esperanza cuando tenga sentido. Mi corazón está con todos los que están pasando por esto".