Zendaya y Sydney Sweeney, la noche y el día en el estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

Zendaya y Sydney Sweeney, en el estreno de la tercera temporada de 'Euphoria'

Han pasado cuatro años desde que se estrenó la segunda temporada de Euphoria y el rodaje y la producción de la tercera entrega de la serie ha estado rodeada de drama y supuestos conflictos entre los actores y el creador, Sam Levinson.

Después de muchos retrasos, Euphoria volverá este domingo a HBO ante una enorme expectación por parte de los fans que han tirado de paciencia para sobrellevar la espera. En la noche del martes, los protagonistas de la ficción se reunieron en la premiere de la serie.

Algunos de ellos, como Sydney Sweeney o Jacob Elordi, se han convertido en estos cuatro años en superestrellas globales, mientras que Zendaya ha vuelto a demostrar que ella es la reina y protagonista de la serie.

Zendaya, en el estreno de la tercera temporada de 'Euphoria' Tommaso Boddi/Getty Images

La actriz, que da vida a Rue, llegó sola al estreno posando para los fotógrafos y marchándose sin reencontrarse con sus compañeros de rodaje y Levinson, con el que según los rumores ha tenido varias diferencias que la han llevado a promocionar la serie lo mínimo posible que indica su contrato.

Haciendo gala de su estilo, Zendaya apostó por un look sexy y minimalista con un vestido marrón de escote halter que dejaba toda la espalda al descubierto de Ashi Studio. La actriz lo combinó con joyas de Chopard y apostando por un maquillaje de ojos ahumados y un pelo efecto mojado que aportaban personalidad al estilismo.

Detalle del 'look' de Zendaya Rodin Eckenroth/Getty Images

Por su parte, su compañera de Sydney Sweeney eligió un look radicalmente diferente al de la protagonista de Challengers. La actriz lució un vestido de archivo de 2007 de Pierre Cardin, concretamente una prenda en color blanco con una capa drapeada y un lazo de cristales a juego con sus taconazos.

Sydney Sweeney, en el estreno de la tercera temporada de 'Euphoria' WireImage/Getty Images

En el apartado de belleza, la elección de Sweeney, que da vida en la serie a Cassie, poco tiene que ver también con la de Zendaya. La actriz lució su melena rubia suelta con sus habituales ondas y apostó por un maquillaje con pestañas muy marcadas y un labial en un tono nude.

Sydney Sweeney, junto a Alexa Demie, Maude Apatow, Hunter Schafer y el director Sam Levinson Gilbert Flores/Getty Images

Ambas actrices volverán a triunfar en la pantalla este domingo, cuando los fans de Euphoria podrán por fin descubrir en qué punto están los personajes de la serie, que regresa con un salto temporal de varios años. Rue, Cassie, Nate, Jules y compañía ya han abandonado el instituto y en esta temporada, en la que Rosalía tiene un pequeño papel, se abordan sus vidas adultas.