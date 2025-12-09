Pamela Anderson se sincera sobre su romance con Liam Neeson: "Cada uno siguió su camino"

La actriz Pamela Anderson y el actor Liam Neeson, en la presentación de la nueva versión de 'Agárralo como puedas'

Este mes de julio, Pamela Anderson y Liam Neeson protagonizaron numerosos titulares durante la promoción de la cinta cómica, Agárralo como puedas —una nueva versión de The Naked Gun— bajo el calificativo de "la pareja del verano". Ambos protagonizaron una serie de entrevistas y premieres muy acaramelados, incluso lanzándose piropos el uno al otro.

"A veces se comporta como un niño bobalicón [...] Creo que tengo un amigo para siempre en Liam, y definitivamente tenemos una conexión muy sincera y cariñosa. Es un buen tipo", señaló en una entrevista con Entertainment Weekly sobre su compañero de reparto, de quien también dijo que era "el caballero perfecto".

"Pamela no tiene aires ni tonterías ni un ego enorme, es sensible y cálida, abierta, vulnerable, hermosa", confesó por su parte Neeson, quien aseguró estar "locamente enamorado de ella".

Aunque desde entonces no se les volvió a ver juntos, la relación entre ambos ha seguido sobrevolando Hollywood, hasta que Anderson se ha sincerado sobre ello en una entrevista con la revista People.

"Si quieres saberlo, Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de grabar", ha confesado y ha detallado que pasaron una semana íntima juntos en su casa del norte del estado de Nueva York.

No obstante, ella ha matizado que no compartían habitación: "Tenía mi propia habitación". Aunque sí recibieron visita. "Incluso familiares vinieron a visitarnos", ha añadido.

Durante esa apasionada semana, tuvieron también varias citas. De hecho, recuerda que fueron a cenar a un pequeño restaurante donde él la presentó como como la "futura Sra. Neeson". No obstante, ha matizado que tras ese breve idilio "cada uno siguió su camino para trabajar en otras películas".

Ambos aparecieron juntos por última vez en el mes de agosto, en otro evento promocional de la cinta, pero ha negado en rotundo que se trate de un montaje para que la gente se interesase por el proyecto. "Nos estábamos divirtiendo", ha asegurado.

"Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales", ha añadido y ha dejado claro sus sentimientos hacia él. "Adoro a Liam”, añade, “pero somos mejores amigos, sinceramente", ha zanjado.