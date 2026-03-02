Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La situación del rey Juan Carlos en Abu Dabi en plena oleada de ataques: "Está tranquilo y a salvo"
Life
Life

La situación del rey Juan Carlos en Abu Dabi en plena oleada de ataques: "Está tranquilo y a salvo"

La revista '¡Hola!' ha hablado con fuentes cercanas al antiguo monarca. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
El rey emérito Juan Carlos I, en el 60º cumpleaños de la infanta Elena celebrado en Madrid el 20 de diciembre de 2023.
El rey emérito Juan Carlos I, en el 60º cumpleaños de la infanta Elena celebrado en Madrid el 20 de diciembre de 2023.GTRES

La operación militar de Israel y Estados Unidos contra Irán ha provocado una nueva oleada de tensión en Oriente Próximo, con ataques están afectando a Qatar, Dubai o Abu Dabi. En este último emirato se encuentra Juan Carlos I, que reside allí desde que se autoexilió en 2020. 

Este lunes, la revista ¡Hola! ha desvelado cuál es la situación del emérito mientras gran parte del espacio aéreo de la zona continúa prácticamente cerrado. "Está tranquilo y a salvo", aseguran a la publicación fuentes cercanas al antiguo monarca. 

Estas mismas fuentes recuerdan que "todo puede pasar" porque el emérito "vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa". Además, según esta misma información, el emérito no puede moverse de Abu Dabi por el cierre el espacio aéreo y todavía es una incógnita si podrá hacer el viaje que tenía planeado este mes de marzo a Sanxenxo.

"No percibe el riesgo como el resto de la humanidad", han apuntado a la revista estas fuentes, que destacan que el padre de Felipe VI "aguanta todo" y que no está demasiado estresado por la situación que se vive en la región. 

Además, ¡Hola! recuerda que el rey Juan Carlos está residiendo actualmente en un hotel al que se trasladó por las obras en su casa y en el que permanecerá hasta nuevo aviso. "Está mejor ahí en estos momentos porque está menos aislado", han apuntado las fuentes consultadas por la publicación. 

El posible regreso a España 

En la última semana, la desclasificación de los documentos del 23-F ha reabierto el debate sobre un posible regreso del emérito a España. Una decisión que, según casa real, debe tomar él mismo pero con ciertas condiciones. 

"Como se ha dicho, [el padre de Felipe VI] puede volver a residir en España cuando él quiera. En todo caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”, apuntaron fuentes de Zarzuela el pasado viernes

Actualmente Juan Carlos I es residente fiscal de Emiratos y sus visitas a España han sido únicamente de ocio y sin pernoctar en Zarzuela, una de sus grandes quejas en los últimos años. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 