La situación del rey Juan Carlos en Abu Dabi en plena oleada de ataques: "Está tranquilo y a salvo"

El rey emérito Juan Carlos I, en el 60º cumpleaños de la infanta Elena celebrado en Madrid el 20 de diciembre de 2023.

La operación militar de Israel y Estados Unidos contra Irán ha provocado una nueva oleada de tensión en Oriente Próximo, con ataques están afectando a Qatar, Dubai o Abu Dabi. En este último emirato se encuentra Juan Carlos I, que reside allí desde que se autoexilió en 2020.

Este lunes, la revista ¡Hola! ha desvelado cuál es la situación del emérito mientras gran parte del espacio aéreo de la zona continúa prácticamente cerrado. "Está tranquilo y a salvo", aseguran a la publicación fuentes cercanas al antiguo monarca.

Estas mismas fuentes recuerdan que "todo puede pasar" porque el emérito "vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa". Además, según esta misma información, el emérito no puede moverse de Abu Dabi por el cierre el espacio aéreo y todavía es una incógnita si podrá hacer el viaje que tenía planeado este mes de marzo a Sanxenxo.

"No percibe el riesgo como el resto de la humanidad", han apuntado a la revista estas fuentes, que destacan que el padre de Felipe VI "aguanta todo" y que no está demasiado estresado por la situación que se vive en la región.

Además, ¡Hola! recuerda que el rey Juan Carlos está residiendo actualmente en un hotel al que se trasladó por las obras en su casa y en el que permanecerá hasta nuevo aviso. "Está mejor ahí en estos momentos porque está menos aislado", han apuntado las fuentes consultadas por la publicación.

El posible regreso a España

En la última semana, la desclasificación de los documentos del 23-F ha reabierto el debate sobre un posible regreso del emérito a España. Una decisión que, según casa real, debe tomar él mismo pero con ciertas condiciones.

"Como se ha dicho, [el padre de Felipe VI] puede volver a residir en España cuando él quiera. En todo caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”, apuntaron fuentes de Zarzuela el pasado viernes.

Actualmente Juan Carlos I es residente fiscal de Emiratos y sus visitas a España han sido únicamente de ocio y sin pernoctar en Zarzuela, una de sus grandes quejas en los últimos años.