Albares apuesta por "la desescalada y la mesa de negociación" en Irán: "El conflicto militar tiene consecuencias imprevisibles" 

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes en una entrevista en Televisión Española que España mantendrá su posición ante la escalada en Oriente Medio: condena la violencia del régimen iraní, pero rechaza que la respuesta pase por una acción militar unilateral fuera del marco internacional como la que ha llevado a cabo Estados Unidos e Israel.

"España va a mantener la posición. Condenamos la violencia del régimen iraní, hemos apoyado los derechos humanos y a las mujeres, pero la opción de EEUU e Israel no tiene encaje en la Carta de las Naciones Unidas. La democracia no viene de la violencia", ha asegurado.

El ministro, además, ha subrayado que se están produciendo "ataques completamente injustificados de Irán" y confirmó que el Gobierno rechaza el lanzamiento de un misil contra Chipre, al tiempo que ha insistido en que "no nos vamos a resignar a que la violencia sea la forma de relacionarse en Oriente Medio".

Albares ha advertido también de que la comunidad internacional se encuentra ante "una escalada militar de consecuencias imprevisibles" y ha defendido que la prioridad debe ser la desescalada. "Tenemos que ayudar al diálogo y a la negociación", ha señalado asegurando que trasladó esta postura a la Unión Europea. "No podemos solos", ha afirmado

Las bases españolas, fuera de la operación

El titular de Exteriores ha querido despejar dudas sobre el papel de España y, en concreto de sus bases, en la acción unilateral llevada a acabo por estadounidenses e israelíes. "No se van a utilizar las bases españolas para nada que no esté dentro del convenio. Las bases no se están utilizando para esta operación militar. El Gobierno de España no va a usar las bases para lo que está ocurriendo estos días en Irán", ha afirmado con rotundidad.

Albares además ha remarcado que España "tiene la última palabra sobre el uso de esas bases" y ha calificado la ofensiva en curso como "una acción unilateral fuera de cualquier acción colectiva". A su juicio, el mayor riesgo reside en la incertidumbre: "Nadie sabe cómo va a continuar ni cómo va a terminar esto, ni las consecuencias que pueden alcanzar".

30.000 españoles en la región

El ministro ha detallado que alrededor de 30.000 españoles se encuentran actualmente en Oriente Medio, en un contexto en el que gran parte del espacio aéreo está cerrado y no operan vuelos comerciales. Según ha explicado, todos ellos se encuentran bien y no constan heridos ni fallecidos, aunque reconoció que "la ansiedad es grande".

La recomendación del Ejecutivo es que los ciudadanos permanezcan en contacto con las embajadas y consulados. "Tan pronto como sea posible vamos a hacer todo lo que haga falta para que puedan regresar", ha dicho.

Juan Carlos I, como cualquier ciudadano

Preguntado por la situación en Emiratos Árabes Unidos, donde reside el rey emérito Juan Carlos I, Albares ha sido claro: "La situación en Emiratos es la que es, donde se encuentra Juan Carlos. Cualquier español, incluido el emérito, tiene completa disposición de las embajadas para poder regresar".