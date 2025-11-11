Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Paris Jackson confiesa que tiene un tabique roto por el consumo de drogas: "Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz"
Paris Jackson confiesa que tiene un tabique roto por el consumo de drogas: "Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz"

La actriz estadounidense reconoce que su vida es mucho mejor ahora: "arruine mi vida".

Paris Jackson en la gala del Met celebrada el 1 de mayo de 2017 en Nueva York.Lucas Jackson / Reuters

Confesión íntima de Paris Jackson. La estrella se ha sincerado con sus fans a través de un vídeo en su perfil de TikTok para revelar que tiene un tabique de la nariz roto por consumir drogas. Sus declaraciones han dado de qué hablar, y ella misma ha aprovechado para denunciar los peligros que supone ingerir o esnifar estupefacientes. "No consuman drogas, niños", advierte, la intérprete, conocidas por sus trabajos en American Horror Stories, o Sex Appeal.

"Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz", ha compartido la actriz y modelo estadounidense. "Y eso se debe a que tengo lo que se llama un tabique perforado", ha explicado, en unas declaraciones recogidas por la revista estadounidense People, mientras muestra el pequeño orificio en su nariz y agrega que era "ligeramente diferente de un tabique desviado". "Eso es de lo que crees que es".

Jackson ha asegurado que el consumo de drogas le ha "arruinado" la vida. De este modo, señala que vivió sus adicciones desde que tenía 20 años, y que se comportaba de malas formas cuando estaba grabando en el estudio. Al volver su atención a la nariz, la artista apunta a que no quiere someterse a ninguna cirugía estética para "solucionarlo". Asegura que lleva seis años sobria, y "tienes que tomar pastillas cuando tienes una cirugía tan retorcida".

"No solo recuperé mi vida. Tengo una mejor", reconoce después de contar su  sobre estar sobria. "Ahora pienso que es gracioso, siento que estar sin consumir ha sido como tener un accidente automovilístico porque todo lo que empujé en el asiento trasero avanzó en el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar por la vida en los términos de la vida".

Asimismo, en sus palabras reflexivas, aprovechó para señalar que está "realmente agradecida de ser parte de un movimiento que se alinea tanto con mi propósito superior y la esencia de mi indulto diario. Lograr que alguien desarrolle un contacto consciente ha sido fácilmente la mejor acción que he tomado y rezo para poder seguir ayudando a los demás". 

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la valiente confesión de la artista estadounidense. "Tu vulnerabilidad es asombrosa. Felicidades por tu sobriedad y tu compromiso para mantenerte sobrio", asegura un internauta. "Eres tan hermosa París. Nadie debería juzgar lo que has pasado. Espero que tu sueño se cumpla", celebra otra. 

