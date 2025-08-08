Preguntan a Mariah Carey si iría al espacio como Katy Perry y su respuesta no puede ser más 'Mariah Carey': "Ya he hecho suficiente"

Mariah Carey es única. Es de esas personas que si no existieran, habría que inventarlas, y para muestra, lo que dijo durante su paso por el programa 'The Scott Mills Breakfast Show' de BBC Radio, donde acudió para conceder una entrevista y ofreció unas llamativas declaraciones.

Allí, Scott Mills preguntó a la cantante sobre si le gustaría ir al espacio como Katy Perry. La respuesta de Mariah Carey fue con otra pregunta con la que puso de manifiesto que no se había enterado de la gesta de su compañera de profesión: "¿Fue al espacio?".

Entonces Mills le dijo que sí, que Katy Perry había ido al espacio, pero la cantante siguió preguntando: "¿Dónde fue?". El presentador no sabía decirle dónde exactamente, pero alguien fuera de cámara gritó que Perry había entrado en órbita y había vuelto.

“¿En órbita y de vuelta? Estaba como flotando en... ¿y esto cierto?", quiso saber Mariah Carey, que estaba especialmente preguntona, a lo que Scott Mills manifestó que sí, que no se lo había inventado y que era todo cierto. Mariah Carey, muy calmada pero parece que un tanto emocionada, reaccion con un "¡Guau. Muy bien Katy! No estoy enfadada con ella, es increíble".

Mariah Carey no tiene interés en ir al espacio

El tema parecía interesar al presentador, que insistió: "No ha parado de hablar de eso desde entonces. ¿Tú lo harías?". Y Mariah Carey, siendo así como es ella, dejó claro que eso de ir al espacio no va con ella: "Creo que ya he hecho suficiente". A Mariah Carey no le interesa mucho salir de la Tierra, pero Katy Perry lo vivió como un sueño hecho realidad.

La cantante Katy Perry, al regresar del espacio. BLUE ORIGIN

Todo sucedió en abril de 2025, cuando Katy Perry, la periodista Gayle King, la filántropa Lauren Sánchez, la activista Amanda Nguyen, la científica de la NASA Aisha Bowe y la productora cinematográfica Kerianne Flynn viajaron al espacio en un cohete de Blue Origin. Pasaron solo 10 minutos en el espacio, pero la cantante expresó su emoción al comentar que el viaje había sido increíble. Para Mariah Carey la gesta es asombrosa, pero ella está bien como está.