La respuesta de Sarah Ferguson después de que le pidieran su opinión sobre Meghan y Harry

A pesar de que han adoptado un perfil bajo tras la publicación de las memorias del príncipe Harry, los duques de Sussex siguen estando en el ojo del huracán y muy presentes en el día a día de los británicos.

Este miércoles The Telegraph adelantaba la noticia de que Carlos III había pedido a Meghan y Harry que dejaran Frogmore Cottage, la residencia en Windsor que Isabel II les concedió tras su boda, para ofrecérsela al príncipe Andrés. Una noticia posteriormente confirmada por un representante del matrimonio.

Los Sussex vuelven a ser noticia este jueves tras la publicación de una entrevista de Sarah Ferguson con la revista People con motivo del lanzamiento de su nuevo libro A Most Intriguing Lady. La cabecera estadounidense ha preguntado a la exmujer del príncipe Andrés su opinión acerca de la situación de la pareja y Ferguson ha sido clara.

"No creo que nadie tenga el derecho de juzgar a otra persona. No estoy en una posición para hacer ningún tipo de juicio. He sido juzgada toda mi vida y no tengo juicio sobre los Sussex", ha declarado la duquesa de York.

Ferguson sí ha destacado que cree que Diana de Gales estaría muy orgullosa de sus nietos, "no solo de los de los Sussex, también de los de Guillermo" y ha dedicado unas cariñosas palabras a Carlos y Camilla.

"Apoyo completamente al rey y a la reina consorte, y estoy muy contenta de hacer lo que sea necesario para mostrarles todo ese apoyo en el camino que tienen por delante”, ha asegurado emocionada sobre la coronación del nuevo monarca, que se celebrará el 6 de mayo.

Además, Ferguson ha aprovechado su conversación con People para recordar a la que fuera su suegra, Isabel II, a la que califica como su "ídolo total". Después de su fallecimiento ella y el príncipe Andrés se hicieron cargo de los corgis de la reina, Muick y Sandy, a los que ha bautizado como "iconos nacionales".

"Le encantaría saber que sus perritos estaban caminando donde ella caminó antes", ha confesado Ferguson sobre lo que le diría a Isabel II sobre sus queridos perros si pudiera hablar con ella.