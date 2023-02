Las claves del nuevo escándalo que sacude a la monarquía británica

No hay tregua para la familia real británica. En los últimos días la institución se ha visto envuelta en un nuevo escándalo que esta vez afecta a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate. La pareja se enfrenta a rumores de crisis después de que se publicara la supuesta infidelidad de Guillermo con Rose Hanbury, una de las mejores amigas de Kate Middleton.

Según los tabloides, el príncipe de Gales habría pasado la noche de San Valentín con Hanbury, a la que los medios británicos no dudan en calificar como su amante en las informaciones publicadas. Unas informaciones que han desaparecido de las webs de los principales tabloides días después de ser publicadas.

No se sabe por qué estos artículos donde se hablaba de la supuesta infidelidad han desaparecido, pero no es la primera vez algunos periodistas de Reino Unido explican cómo se protege a Guillermo en los medios porque la institución depende de él. Una idea que también defendió el príncipe Harry en su documental de Netflix, donde se quejaba de que la casa real no hacía nada para contar la verdad sobre él, pero "mentían" para proteger a Guillermo.

En medio de los rumores de crisis, los príncipes de Gales reaparecieron este domingo en los premios Bafta sonrientes y aparentemente relajados. De hecho, Kate Middleton dejó un gesto insólito para la familia real británica dando una palmada en el culo a su marido a su llegada a la alfombra roja.

Menos jovial aparecía la princesa de Gales unos días antes de San Valentín, cuando se detuvo en un puesto de flores en el mercado de Leeds (Inglaterra) y la dependienta le dijo que seguramente su marido le regalaría rosas por el día de los enamorados. "No creo que lo haga", respondió Middleton.

A pesar de que la noticia de la supuesta infidelidad ha causado revuelo en Reino Unido, no es la primera vez que los medios británicos informan sobre un affaire entre el príncipe Guillermo y Rose Hanbury. En 2019 se filtraron imágenes del hijo mayor de Carlos III en actitud cariñosa con Hanbury en una fiesta privada en la misma época en la que Middleton estaba embarazada.

Quién es Rose Hanbury

Rose Hanbury, en la misa en recuerdo a Felipe de Edimburgo Getty Images

Además de una amistad con los príncipes de Gales, Hanbury, de 38 años, tiene vínculos con la aristocracia británica gracias a su matrimonio con David Cholmondeley, marqués de Cholmondeley. La pareja se casó en 2009, tienen tres hijos y desde entonces ella utiliza el título de marquesa de Cholmondeley.

La familia vive en Norfolk, cerca de Armer Hall, una de las residencias de Guillermo y Kate y donde han pasado la mayor parte del tiempo hasta el pasado año, cuando se mudaron a Windsor. Esta cercanía hizo que algunos tabloides bautizaran a Hanbury como la "rival rural" de Kate Middleton cuando surgieron los primeros rumores de infidelidad.

Antes de casarse, Hanbury trabajó como modelo bajo el paraguas de la agencia Storm y formó parte del equipo del político conservador Michael Gove.