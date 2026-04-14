Rosalía deslumbra en su regreso a casa: consagración total en el Sant Jordi

BARCELONA, 14/04/2026.- La cantante Rosalia durante el concierto que ha ofrecido en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Hay un momento, justo antes de que empiece todo, en el que el Palau Sant Jordi contiene la respiración.

No es silencio, no del todo. Es otra cosa. Una mezcla de expectación, de nervio, de saber que lo que está a punto de pasar no es un concierto más. Porque cuando Rosalía juega en casa, las reglas cambian.

Y se nota.

Media hora de espera. Telón cerrado. Y de pronto, una imagen: una caja en medio del escenario, unos operarios, un gesto casi quirúrgico. Cuando se abre, ahí está ella. Inmóvil, vestida como una bailarina dentro de una caja de música, ajena por un instante al ruido que se le viene encima. La estética marca el terreno desde el primer segundo: esto no va solo de canciones.

El arranque es contenido, casi frío, pero dura poco. Bastan unos minutos para que el Sant Jordi se sacuda por dentro. Los bajos de "Divinize" retumban en Montjuïc con un pulso más cercano a Berlín que a Barcelona, mientras la voz de Rosalía se mantiene firme, limpia, flotando sobre el ruido. Ahí ya aparece la primera clave de la noche: el contraste constante.

Entre lo electrónico y lo delicado. Entre lo industrial y lo íntimo.

Hace magia

En medio de ese despliegue, Rosalía se detiene. Respira. Mira al público y deja caer una de las pocas frases de la noche que no forman parte del guion musical. "Cantar en tu ciudad es una experiencia que te impone", dice en catalán, con la emoción asomando. Habla del lugar que te confronta con quien eras y quien eres, del sitio en el que no puedes esconderte.

Y en ese momento, la estrella global se convierte en alguien que vuelve a casa.

A partir de ahí, el concierto se abre en capas. No es una sucesión de canciones, sino de escenas. Rosalía no cambia de tema: cambia de universo. Lo mismo se sumerge en una rave con "Berghain", donde lo orquestal y lo electrónico se funden hasta convertir la pista en un club, que reduce el espacio a un juego de sombras en "La perla", donde su cuerpo dialoga con el de sus bailarines.

Cada bloque tiene su lógica, su estética, su ritmo.

Todo funciona a la perfección

Y cada transición está medida. Rosalía entra y sale, desaparece y reaparece, cambia de plano constantemente. El escenario no es un lugar fijo, es un espacio en movimiento. Incluso cuando se aleja del foco y se coloca en el centro de la pista, rodeada por la orquesta, la sensación no es de retirada, sino de transformación.

El concierto también mira hacia atrás. Cuando aparecen temas de "Los Ángeles", su primer disco, lo hacen sin nostalgia, pero con peso. Como si ese pasado no fuera un recuerdo, sino una base que sigue sosteniendo todo lo demás.

En paralelo, hay espacio para el Rosalía más reconocible. "Bizcochito", "Despechá", ese bloque en el que el Sant Jordi se convierte en una celebración colectiva. El público entra, canta, salta, se reconoce. Pero incluso ahí hay control, intención, una manera de jugar con su propia imagen sin perder el pulso del espectáculo.

Porque si algo define la noche es eso: el control absoluto.

Sobre el sonido, sobre la imagen, sobre el ritmo. Rosalía no improvisa el impacto, lo construye. Y en esa construcción cabe todo: lo viral, lo teatral, lo experimental, lo popular.

El tramo final baja revoluciones sin perder intensidad. La escenografía se reduce, el artificio se retira poco a poco, y Rosalía se queda prácticamente sola para cerrar con "Magnolias". Sin coreografía, sin grandes efectos, solo voz.

Y ahí, en ese cierre desnudo, aparece otra lectura de todo lo anterior.

Después de dos horas de espectáculo, de capas, de cambios, de ruido, lo que queda es eso: una voz y una historia.

Cuando se apagan las luces, la sensación es clara. Lo que ha pasado en el Sant Jordi no se puede explicar solo como un concierto. Tampoco como una gira, ni como una vuelta a casa.

Es otra cosa.

Un punto en el que Rosalía deja de ser solo una artista para convertirse en algo más difícil de definir. Un símbolo, quizá. O simplemente alguien que ha entendido cómo convertir la música en una experiencia total.

Y hacerlo, además, en casa.