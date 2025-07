Ruth Núñez, de 'Yo soy Bea', desvela su reacción cuando le dijeron que se tenía que hacer cirugía estética

"Me puse implantes en su día porque consideraba que era necesario para mi trabajo". Estas son palabras de la actriz Ruth Núñez, protagonista de la popular serie Yo soy Bea hace unos años en Telecinco, durante una charla en el podcast Con los pies en el cielo, de Ixi Ávila en la que se sinceró sobre la presión estética en su profesión.

"Me ha pasado llegar, por ejemplo, es verdad que era otro país, a un representante para trabajar y que me dijera 'Bueno, sabes que te tienes que... poner y quitar distintas cosas", contó mientras señalaba su cuerpo.

Según Núñez, aquello le pilló en un momento vital en el que dijo que no lo iba a hacer, pero subrayó el mensaje que recibe la mujer con comentarios como esos: "Aquí no valgo".

También recordó la primera vez que tuvo representante y, mientras echaban un vistazo a su book, le comentó: "¿Sabes que te tienes que operar?". "Siempre había estado acomplejada por mi nariz... ya no, la vida cambia mucho cuando creces... y dije 'bueno, sí, la nariz. Y me dice 'no, los ojos", relató. Ante su sorpresa, lo que le dijeron que es que los tenía "gorditos" por una zona y que eso le iba a hacer sombras en cámara.

Tras esto, Ávila destacó el doble efecto que pueden tener este tipo de comentarios: primero, crear complejos que no existían y, segundo, que la mujer acabe tomando la decisión de someterse a una operación estética.