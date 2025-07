Ruth Núñez, de 'Yo soy Bea', habla ahora de la "cosa no escrita" que vivió durante la serie: "No lo entendía"

La actriz Ruth Núñez, conocida por su papel en la serie de Telecinco Yo soy Bea, ha hablado ahora de cómo vivió aquellos años de rodaje siendo la protagonista de todo un fenómeno de masas en España.

Ha contado que "había una cosa no escrita pero acordada de que no podía estar en sitios públicos no caracterizada": "Lo digo y me parece tan absurdo. Me parecía absurdo entonces y me parece absurdo ahora porque había hecho muchas cosas y la gente sabía quién era yo".

Ella pensó que todo aquello "estaba pactado y no lo entendía": "Hubo muchas cosas que no hice. Ir a premios, cosas públicas, porque o iba disfrazada de Bea o no podía ir. Pero es que podía, pienso ahora, no estaba dicho en ninguna parte. A día de hoy pienso que me lo tenía que haber saltado".

Ha dado las gracias por hacer las Campanadas aunque ha lamentado haberlas tenido que darlas "en personaje" por ella: "No podía ir mona. Para que hubiera alguien mono teníamos al guapo, podía ir elegante Don Álvaro, teníamos la barbi teñida, ella fue vestídisima y a mí me hicieron un vestido aposta con mis gafas. Y lo hicimos desde personaje. Teníamos las bellezas y estaba yo".

"Es súper horrible. Perdón, es precioso, es que me da miedo hablar estas cosas. Me da miedo porque en realidad quedan muchas cosas por decir y por luchar", ha zanjado sobre el asunto.