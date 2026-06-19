Solsticio de verano de 2026: qué es y cuándo cae el "día más largo" del año, qué significa y todo lo que debes saber

El solsticio de verano es uno de los momentos más esperados

Empieza el verano, la mejor época del año para muchas personas. Días más largos, temperaturas que invitan a pasar la jornada en la playa o en la naturaleza, vacaciones, verbenas, noches con amigos... todo el mundo tiene algún verano grabado en la memoria. Pero antes de dar comienzo a estos meses tan esperados, es importante saber qué es el solsticio de verano.

La palabra proviene del latín solstitium, que significa “sol quieto". Esto es así porque durante unos días parece que la posición del sol al mediodía deja de cambiar antes de invertir su dirección

Las consecuencias del solsticio son que tendrás más horas de luz y mayor intensidad solar. Además, es el inicio del verano astronómico, aunque en realidad ya hace varias semanas que el calor se deja notar de manera considerable.

Pero ¿cuándo es el solsticio de verano en España y en qué consiste exactamente?

Cuándo es el solsticio de verano y en qué consiste

Este año, el solsticio de verano tendrá lugar el sábado 21 de junio a las 9:24 hora peninsular española. Es el día más largo del año, el que tiene más horas de sol. En muchas ciudades habrá alrededor de 15 horas de luz solar.

El sol saldrá temprano, algo antes de las 7:00, y se pondrá tarde, alrededor de las 22:00. Alcanzará su mayor altura en el cielo en todo el año. El eje de rotación de la Tierra estará inclinado 23,5 grados respecto a su plano orbital del Sol, por eso saldrá tan temprano.

Además, es el comienzo del verano astronómico, que se extenderá durante 93 días. No terminará hasta el 22 de septiembre, cuando arranca el otoño.

Tradiciones vinculadas al solsticio de verano y temperaturas altas

Es en este momento cuando se celebran rituales como la Noche de San Juan. El 23 de junio, miles de personas se dispondrán a saltar las hogueras para celebrar la llegada del verano.

Ojo, la Aemet ya ha advertido que el verano será más caluroso de lo habitual, así que deberás tomar las clásicas precauciones para combatir las elevadas temperaturas: buscar la sombra, mantener una hidratación adecuada o usar crema solar.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre el solsticio de verano. Ahora toca disfrutar de los días más largos, las actividades al aire libre o esa sensación de que los días son interminables.