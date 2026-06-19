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Peinado abre una nueva pieza contra Begoña Gómez por presunta prevaricación y fraude de intereses de la UE
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Peinado abre una nueva pieza contra Begoña Gómez por presunta prevaricación y fraude de intereses de la UE

Por la adjudicación de un contrato de la sociedad pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés

Javier Escartín
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La empresaria y primera dama española Begoña Gómez, en una imagen de archivo.
La empresaria y primera dama española Begoña Gómez, en una imagen de archivo.Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una nueva línea de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea. 

Esta decisión se basaría en la adjudicación de un contrato de la sociedad pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, otros de los investigados en el procedimiento contra la mujer de Pedro Sánchez. Un contrato que, sin embargo, no vino con una carta de recomendación de Begoña Gómez y que la Fiscalía Europea devolvió al entender que no afectaba a fondos europeos. Ahora, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.

Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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