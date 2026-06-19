Peinado abre una nueva pieza contra Begoña Gómez por presunta prevaricación y fraude de intereses de la UE

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir una nueva línea de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por un presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea.

Esta decisión se basaría en la adjudicación de un contrato de la sociedad pública Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, otros de los investigados en el procedimiento contra la mujer de Pedro Sánchez. Un contrato que, sin embargo, no vino con una carta de recomendación de Begoña Gómez y que la Fiscalía Europea devolvió al entender que no afectaba a fondos europeos. Ahora, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos.