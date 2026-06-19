La Justicia gala tumba el recurso de Hakimi y juzgará al futbolista del PSG por presunta violación

Achraf Hakimi, en una imagen de archivo, con los colores de la Selección de Fútbol de Marruecos.

El jugador marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, previsto a las 22:00 horas GMT.

"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X. No se ha quedado ahí y también ha señalado que "elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas".

¿De qué se acusa al futbolista?

Tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, Hakimi invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año. Ella llegó con un Uber pagado por el propio jugador.

Según la versión de la demandante divulgada por los medios, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla. Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.