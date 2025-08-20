Raducanu escribe este mensaje a Alcaraz tras ser pareja en dobles y ojo a la respuesta del murciano

A pesar de que solo duraron un partido, Carlos Alcaraz y Emma Raducanu han acaparado gran parte de la atención en el torneo de dobles mixto del US Open que arrancó este martes. Los tenistas, que formaron pareja por primera vez, mostraron su buena sintonía en la pista, bromeando y sonriendo durante la mayor parte del partido de primera ronda, que terminaron perdiendo ante Jack Draper y Jessica Pegula.

Desde hace años se rumorea sobre un posible romance entre ambos tenistas, aunque la propia Raducanu aseguró hace un mes en Wimbledon al ser preguntada sobre su relación con Alcaraz que solo eran amigos.

A pesar del desmentido, muchos fans siguen fantaseando con una posible historia de amor entre los deportistas y este martes disfrutaron con ellos en la pista a pesar de que el partido terminara en derrota.

Un día después, Raducanu ha querido agradecer a Alcaraz la experiencia compartiendo un carrusel de fotografías en Instagram acompañadas por un mensaje en el que la británica se anima un poco con el español. "de locos!! @carlitosalcarazz 🎊🤩 gracias partner", escribió la tenista.

"Me lo he pasado muy bien", añadió Raducanu, que eligió diferentes imágenes en las que aparece con una sonrisa de oreja a oreja.

Alcaraz no tardó en responder a su compañera escribiéndole un comentario debajo de la publicación que ya se ha convertido en lo más comentado en redes sociales entre los fans de los tenistas. "Todavía estoy esperando por esas palabras en español 😝", bromeó el murciano. "¡Gracias a ti compañera! ❤️🙏!, añadió el tenista.

Después de su derrota en el torneo de dobles mixto, tanto Raducanu como Alcaraz prepararán estos días el torneo individual del US Open, el último Grand Slam del año en el que ambos saben ya lo que es llevarse el trofeo a casa.

La británica lo ganó en 2021 convirtiéndose en la primera tenista en conseguir el título partiendo desde las clasificaciones previas, mientras que Alcaraz se alzó con la victoria un año más tarde ganando su primer Grand Slam y llegando por primera vez al número uno del ranking ATP.