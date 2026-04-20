Una supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson podría haber provocado la cancelación de su documental 

El pasado mes de octubre, diez años después de la separación oficial de One Direction, Netflix anunció el inminente rodaje de un documental protagonizado por dos de sus integrantes, Louis Tomlinson y Zayn Malik, en que hablarán de pasados conflictos y de emociones se embarcan en un proyecto que promete remover pasados conflictos y emociones que aún están a flor de piel.

Pero lo que iba a ser un reencuentro que uniría a los exintegrantes de la banda, ha acabado en un supuesto enfrentamiento. Tomlinson y sus hermanas dejaron de seguir a Malik en Instagram, lo que provocó que los rumores sobre su supuesta pelea cobraran fuerza.

Según el periódico The Sun, Zayn Malik habría pegado a su compañero en una pelea que se desencadenó a partir de comentario desafortunado sobre la madre de Tomlinson, quien falleció en 2016 a causa de leucemia. El puñetazo provocó que Tomlinson tuviera que acudir al hospital por una conmoción.

Netflix no ha confirmado la cancelación del documental. No obstante, la directora, Nicola Marsh, compartió el artículo de The Sun en sus stories de Instagram con el título "Y ahí va el último año de trabajo”.

Una esperada reconciliación

Hace una década, una de las boy bands más exitosas de todos los tiempo, One Direction, anunció su separación y, desde entonces, las fans del grupo han estado esperando la reconciliación de los cantantes. Esa ilusión se desvaneció cuando en octubre de 2024 se anunció que uno de sus integrantes, Liam Payne, había muerto.

El documental de Netflix con Louis Tomlinson y Zayn Malik había dado una nueva esperanza a quienes deseaban verlos juntos de nuevo. El proyecto se basaba en un viaje en carretera por Estados Unidos y se esperaba que ambos cantantes hablaran de la trágica muerte de su compañero.