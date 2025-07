Vicky López la delantera de récord que tiene una de las celebraciones más emotivas

DeFodi Images via Getty Images

“Cualquiera puede jugar al fútbol”, esta frase popular, quizás un tanto naif pero muy usada en un país como España cuyo deporte rey es el fútbol, nos lleva a ese momento donde empieza todo, porque al final no se necesita más que un balón y unas porterías improvisadas con sudaderas, palos o lo que el ingenio dicte para jugar al fútbol.

Así probablemente empezó también la jugadora Vicky López, formada primero en el patio del colegio. "De mis inicios recuerdo los partidos en el recreo. En mi clase éramos los mejores. Muchos de mis compañeros siguen siendo mis amigos y éramos muy buenos, jugábamos contra los mayores, nos daba igual, era como si fuese la Champions”, decía en una entrevista en el podcast de la Fuerza de Nuestro Fútbol. Unos inicios que, sin duda, han dejado poso en su juego actual: no tiene miedo al regate, a sorprender y a plasmar esa diversión de patio de colegio.

Vicky nació en Madrid y se ha criado en Vallecas, ahora con 18 años, a punto de cumplir los 19 el 26 de julio, se ha convertido en una de las jugadoras más jóvenes que disputa esta Eurocopa Femenina de Fútbol en Suiza y, como no podía ser de otra manera, ya ha batido un récord: ser la futbolista española más joven en marcar en una Eurocopa. Gol que marcó contra Portugal en la fase de grupos, a pase de Mariona Caldentey.

“Cualquiera puede jugar al fútbol”, pero no cualquiera puede llegar lejos. Se necesita no tener miedo a que tus sueños se hagan realidad para convertirte en una jugadora profesional y en eso Vicky destaca como la que más. Con tan solo 15 años debutó en primera división con el club Madrid CFF y al año siguiente entró en La masía del Barça, donde en esa primera temporada jugó un total de 13 partidos con el primer equipo. Más adelante, en 2022, se convirtió en la jugadora, tanto en categoría masculina como femenina, más joven de la historia en disputar un partido de la Champions League, con tan solo 16 años, con el Barça ante el Rosengård en el Camp Nou.

Para una futbolista de récords llamada a destacar no es sorpresa que desde hace años haya formado parte de la Selección española de fútbol, primero en sus categorías inferiores, donde en 2022 ganó la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, y ahora, en la absoluta, en la que está demostrando su talento y aprovechando al máximo la oportunidad que le ha brindado la ausencia de Aitana Bonmatí —afectada por una meningitis vírica los días previos a la concentración—.

Aunque lo cierto es que Vicky también podría haber optado por jugar con otra selección nacional, la de Nigeria, país de su familia materna y con el que tiene un especial vínculo por amor a su madre, que falleció en 2018, cuando Vicky tenía tan solo 12 años, por un tumor cerebral.

Ahora cuando marca, que no son pocas veces, su miranda va al cielo en homenaje a ella. “Mi madre, que está en el cielo, cuida de mí y también de mi familia, que ha sido el pilar de mi vida”, decía la vallecana en una entrevista para Mundo Deportivo.

No es fácil dejar el hogar desde tan joven para perseguir tus metas y por eso Vicky sabe de la importancia de apoyarse mucho en sus compañero. En La Masía coincidió con Lamine Yamal, con el que se la ha comparado en múltiples ocasiones por su talento y juventud y, pro supuesto, con muchas de sus compañeras del Barça Femenino. “Desde el primer día siempre me ha dicho que ella estaba ahí para lo que necesitase y así ha sido”, decía de su compañera Alexia Putellas, quien ha sido un apoyo tanto dentro como fuera del campo.

Vicky también es consciente de la importancia de seguir formándose, de que no todo sea fútbol; terminó el bachillerato científico, destacando las matemáticas como una de sus asignaturas favoritas y en la actualidad estudia Administración y Dirección de Empresas, porque “nunca sabes qué puede pasar en un futuro”.

La joven madrileña entiende este deporte como nadie y los premios individuales que arrastra lo avala: tiene un Balón de Oro de la Copa del Mundo de la FIFA sub-17 (2022) y un Permio Golden Girl (2024), que se otorga a la mejor futbolista joven (menos de 21 años) que juega en Europa.

No, no "cualquiera puede jugar al fútbol”. Después de ver a Vicky López sobre el campo se entiende que no cualquiera puede convertirse en una gran jugadora, pero una gran jugadora sí puede provenir de cualquier lado.