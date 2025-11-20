IQOS presenta su nueva colaboración de 'lux': ILUMA i x Seletti

IQOS, la marca para usuarios adultos de nicotina que impulsa un futuro libre de humo, continúa su apuesta por la innovación y el diseño con el lanzamiento de la Edición Limitada IQOS ILUMA i x Seletti, la marca italiana de diseño de interiores fundada en 1964 y conocida por su poder para transformar objetos cotidianos en piezas extraordinarias y creativas.

Seletti se ha ganado el reconocimiento mundial por su capacidad para fusionar arte y funcionalidad, y ofrecer una visión de diseño única y personal que destaca por su originalidad y excelencia.

La Edición Limitada IQOS ILUMA i x Seletti es una colección única que estará disponible a nivel nacional a partir del 3 de noviembre, y que combina la sofisticación tecnológica de la marca líder en calentamiento de tabaco con la creatividad disruptiva del diseñador italiano, convirtiendo el dispositivo en una pieza de diseño contemporáneo, en un objeto de culto.

El nuevo IQOS ILUMA i x Seletti. IQOS

La colección se presentó en la Boutique de Serrano de IQOS y contó con la presencia del diseñador Stefano Seletti. El resultado es una edición limitada atrevida, concebida por como un objeto de diseño que va más allá del dispositivo y eleva el momento IQOS a una experiencia que despierta los sentidos.

Negro intenso, dorado vibrante y con el icónico patrón zigzag de Seletti resulta una propuesta visual y sensorial que invita a descubrir nuevos detalles en cada mirada. Bajo el concepto “Cuanto más miras, más descubres”, invita a adentrarse en la esencia de una colaboración que busca transformar lo cotidiano en extraordinario.

Además de los dispositivos ILUMA i PRIME e ILUMA i, la edición limitada incluye accesorios, como carcasas, cubiertas y aros, diseñados bajo la estética atrevida y característica de Seletti que elevan la experiencia y refuerzan la idea de estilo personal.