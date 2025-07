La canción que Linkin Park ya no tocará más en su regreso tras la muerte de Chester Bennington

Linkin Park está de regreso. En apenas siete días comienza su gira por EEUU, el arranque de un tour que llevará a la icónica banda por todo el mundo. También, por España, donde harán parada ya en verano. Será en Madrid con doble fecha, los días 23 y 24 de junio de 2026, en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas.

De momento, los planes inmediatos de la gran banda de nu metal pasan por Brooklyn, en Nueva York, donde volverán a los escenarios el 29 de julio. A partir de ahí, un sinfín de fechas en EEUU, Canadá, Sudamérica y, varios meses después, Europa.

En todos esos escenarios, Linkin Park tendrá como vocalista a Emily Armstrong, cuyo nombre confirmó la banda como nueva cantante en septiembre de 2024, siete años después de la muerte de Chester Bennington, quien se quitó la vida en el verano de 2017.

Mike Shinoda, fundador y líder de la banda, ha presentado los nuevos planes de Linkin Park en una amplia charla con el diario británico The Guardian, junto a la propia Emily Armstrong. Juntos han explicado el sentir de la banda estadounidense que revolucionó el panorama en el comienzo del siglo XXI.

Aún con el "vacío" humano dejado por Chester Bennington, la banda sigue adelante, con nuevos temas, nuevo disco y nuevo repertorio. Eso sí, advierte Shinoda, lo harán sin una canción específica.

Se trata de One More Light, del disco homónimo y publicado en mayo de 2017, apenas un par de meses antes de que Chester Bennington se quitara la vida. Aunque los miembros de la banda aclaran en The Guardian que originalmente fue escrita "para una mujer del sello con la que trabajábamos que falleció", tras la muerte del cantante "el mundo decidió que se trataba de él. Así que es demasiado triste tocarla", rematan.