Afra Blanco califica con estos tres duros adjetivos lo de Ayuso con Julio Iglesias: su réplica, de las más sonadas

La sindicalista y colaboradora habitual de programas de Atresmedia, entre ellos Al Rojo Vivo, Afra Blanco, ha dejado una intervención sobre la defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales que desveló hace unos días una investigación de elDiario.es y Univisión.

Unas denuncias de dos extrabajadoras en una de sus mansiones que ha obligado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) de España a abrir diligencias sobre el caso e investigar los hechos.

Julio Iglesias no se había pronunciado hasta este viernes, cuando en un comunicado compartido en Instagram, ha defendido su inocencia. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", ha señalado.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", ha reiterado en la publicación.

Afra Blanco, contra la defensa de Ayuso

Pero antes de que Julio Iglesias se pronunciara, de hecho, minutos después de que saltar la primera noticia, Ayuso reaccionó con un polémico mensaje en la red social X. "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", aseguró.

Tras estas palabras, desde el plató de Al Rojo Vivo, Afra Blanco no ha dudado en calificar las palabras de la presidenta madrileña con tres duros adjetivos: "La lamentable y vergonzosa, estrategia, maniobra, miserable, de Isabel Díaz Ayuso y sus acónitos".

"Porque es miserable. Porque las palabras de Isabel Díaz Ayuso revelan una jerarquía moral, absolutamente detestable", ha explicado en la primera parte de su intervención en el programa de laSexta.

"Lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid le está diciendo a las mujeres y a los hombres de la Comunidad de Madrid. A los españoles y a las españolas. Lo que les está diciendo es que para ella pesa más el prestigio a la verdad. Lo que les está diciendo y nos está diciendo es que pesa más la fama al dolor. Y que pesa más, precisamente, el poder a la prueba", ha añadido.

En otro momento del programa, Afra Blanco también se ha preguntado el motivo por el que hay quien está defendiendo a alguien que está siendo acusado por agresión sexual. "¿Por qué se está defendiendo a este tipejo?, ¿por qué tenemos a lideresas políticas y líderes políticos defendiendo la frivolidad y las miserias del ser humano?", ha cuestionado.