La importante fecha marcada en el calendario para la princesa Leonor que marca un gran paso para la heredera al trono

La princesa Leonor tiene un intenso 2026 por delante. Tras las vacaciones de verano comenzará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, donde pasará los próximos cuatro cursos. Por supuesto compaginará sus estudios universitarios con una agenda oficial creciente.

Pero antes de que eso ocurra, la princesa de Asturias debe finalizar una formación militar. Su paso por el ejército comenzó en 2023, cuando ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza.

La princesa Leonor besa la bandera de España en su jura de bandera en la Academia General Militar de Zaragoza en octubre de 2023 Carlos Álvarez | Getty Images

Allí recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso de AGM, integrándose con los alumnos de segundo curso, la 82ª promoción de la Academia General Militar, a partir de su Jura de Bandera, acto celebrado el 7 de octubre de 2023.

En verano de 2024 recibió la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y fue nombrada alférez alumna en la ceremonia de entrega de Reales Despachos de Empleo. Dio así finalizada su etapa en el Ejército de Tierra.

La princesa Leonor embarcó en el Juan Sebastián de Elcano el 11 de enero de 2025, cuando el buque puso rumbo a Canarias. WireImage/Getty Images

A finales de agosto se incorporó de ese año a la Escuela Naval Militar de Marín. Como parte de su instrucción en la Armada, en enero de 2025 se embarcó a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, donde pasó casi 6 meses y vivió una experiencia única.

Lo hizo con a los alumnos de tercer curso de la ENM, pertenecientes a la 427ª promoción. Terminado ese curso, con Leonor ya como guardiamarina de 2º, le fue otorgada la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.

El 1 de septiembre de 2026 debutó con el uniforme azul del Ejército del Aire y del Espacio para estudiar con los alumnos de cuarto de la Academia de San Javier, los de la 78ª promoción de la AGA. En estos meses la hemos visto recibiendo sus alas, es decir, habiéndose puesto a los mandos por primera vez de un Pilatus PC-21. También ha pilotado un F5 de combate.

Julio de 2027, una fecha clave para Leonor

La heredera se encamina a su final en la Academia de San Javier. Como recuerda Casa Real, en julio de 2026 habrá completado los tres cursos establecidos en el Real Decreto del 14 de marzo de 2023 por el que se regulaba la formación y carrera militar de la princesa de Asturias. Obtendrá así los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además del de alférez de fragata alumna de la Armada.

Sin embargo, no acaba aquí para Leonor. Como informó La Zarzuela, la 82 promoción de la Academia General Militar, la 427 promoción de la Escuela Naval Militar y la 78 promoción de la Academia General del Aire harán el último de los cinco cursos incluidos en sus planes de estudios durante el curso académico 2026-2027, estando prevista su finalización en julio de 2027.

La princesa de Asturias pilotó un F5 en su visita a la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) Casa de S.M. el Rey

Es decir, en julio del siguiente año, la princesa de Asturias va a recibir los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, y por supuesto el de alférez de navío de la Armada. Quedan por saber las fechas exactas, que se conocerán a su debido tiempo.

En aquel momento veremos a la heredera al trono en las respectivas ceremonias de entrega de los reales despachos en las tres academias en las que ha recibido formación castrense y cerrará una etapa de su vida necesaria para reinar y que nunca podrá olvidar.