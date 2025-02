La mejor amiga del novio descubre el complot de la novia para expulsarla de la boda: "Controladora e insegura"

Elegir la fecha para casarse y que todos tus amigos puedan asistir a la boda es uno de los grandes quebraderos de muchas parejas. Es lo que le ha pasado a una novia de 29 años que ha contado su experiencia en Reddit.

La joven ha explicado que su novio, de 31 años, y ella han decidido casarse y elegir una fecha solo tres meses después de prometerse porque prefieren casarse cuanto antes. ¿El problema? Que la mejor amiga del novio, de 35 años, está de vacaciones en la fecha elegida por la pareja para darse el 'sí, quiero'.

Al parecer, como explica la novia, la mejor amiga de su prometido la llamó para pedirle que cambiara la fecha de la boda para que ella y su marido pudieran asistir. Ante la petición, la novia respondió que, al ser sanitaria, tenía pocos días de vacaciones y tenía que elegir una fecha "estratégica" para poder cuadrar bien la boda.

"Encontramos un sitio que nos encanta y que tenía una fecha disponible con poco tiempo de previsión. Hicimos la reserva y mandamos las habitaciones. No quiero cambiar la fecha de mi boda", aseguró la novia en el foro de Reddit.

Según la novia, le propuso que cambiara la fecha de su viaje pero la amiga se negó y la acusó de elegir la fecha de la boda sabiendo que ella no podría ir porque no se llevaban bien cuando la pareja empezó a salir. Al parecer, el novio y su mejor amiga se conocen desde la infancia y a pesar de que nunca tuvieron una relación romántica, la novia le pidió a su pareja no quedar a solas con su amiga cuando empezaron su relación.

"A ella no le gustó nada y me llamó controladora e insegura. Llámame conservadora o lo que sea pero no lo entendía, pudiendo yo quedar a ellos", explicó la novia.