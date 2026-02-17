La primera misión espacial española 100% privada será en 2027

Imagen de recurso de un viajero especial viendo la Tierra desde una nave.

PLD Space y el operador Sateliot han firmado un contrato comercial para el lanzamiento de sus dos primeros satélites 5G D2D (Direct to Device) de altas capacidades.

El acuerdo incluye el lanzamiento de dos satélites Tritó planos de unos 160 kilos de peso cada uno y su posterior despliegue en una órbita LEO. El vuelo se realizará en una misión dedicada de Miura 5 y está previsto para 2027, según han informado las compañías.

Este contrato comercial consolida la primera misión espacial privada 100% española y evidencia la "fortaleza" de las capacidades nacionales al cubrir toda la cadena de valor de la industria: fabricación, lanzamiento, operaciones y explotación. También el dinamismo del ecosistema espacial español, que está redefiniendo el acceso y las comunicaciones desde el espacio.

Los detalle

La elección de PLD Space por parte de Sateliot se basa en la capacidad de Miura 5 para "ofrecer un servicio independiente y dedicado, adaptado a las necesidades específicas del cliente, lo que garantiza las mejores condiciones de lanzamiento para el despliegue de su infraestructura espacial".

Gracias a esta propuesta de valor, Sateliot destaca que "toma la delantera frente a otros competidores que deben compartir el lanzamiento con más operadores".

Miura 5 es el lanzador orbital reutilizable de dos etapas para pequeños satélites de la familia Miura, diseñado, fabricado y operado por PLD Space. Su misión es ofrecer servicios de lanzamiento fiables y personalizados, garantizando la soberanía tecnológica europea en transporte espacial.

La nueva generación de satélites Tritó de Sateliot supone un "salto cualitativo" en capacidad y rendimiento en defensa y seguridad gracias a la mayor potencia operativa de su carga útil. No solo podrán ofrecer conectividad dual a dispositivos IoT, sino que dotará a Europa de conectividad D2D para conectar unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo basados en el estándar 5G.

Estas capacidades permitirán desplegar aplicaciones críticas en seguridad, protección civil y defensa maximizando la resiliencia de las redes.

"Fundé PLD Space hace 14 años para que esto ocurriera, nuestra alianza con Sateliot es un hito clave para el ecosistema espacial español y europeo. Demuestra la capacidad de dos empresas nacionales para romper moldes y ofrecer soluciones integradas verticalmente sin precedentes. El nivel de competitividad de esta aproximación es inédito en nuestro sector", ha señalado el cofundador y Chief Business Development Officer de PLD Space, Raúl Verdú.

Por su parte, el cofundador y consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, ha apuntado que, para PLD Space, "la prioridad es que los satélites de Sateliot estén en la órbita requerida en el tiempo requerido".

"Con este acuerdo, cumplimos con dos premisas que tenemos desde que pusimos en marcha Sateliot, autonomía y soberanía nacional y europea. Al lanzar nuestros satélites con una empresa española como la nuestra, apostamos por la Marca España y por garantizar la conectividad D2D en todo el mundo y en cualquier escenario, con capacidades reforzadas para defensa y seguridad, además de uso civil, actuando así como un respaldo estratégico cuando las redes terrestres no llegan o fallan", ha afirmado.

El resto de Europa

El primer vuelo de demostración del cohete Miura 5 está previsto para el 2026 desde la Guayana Francesa. PLD Space presentó en noviembre la primera unidad integrada del Miura 5, el modelo de calificación 1 (QM1), que marca un "avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital".

Esta permitirá "completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026".

Para la empresa, "esta primera unidad de calificación de Miura 5 consolida el ritmo hacia el primer vuelo de demostración, previsto para 2026", y "refuerza" su posición "como actor clave en el acceso europeo al espacio".