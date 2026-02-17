Un médico italiano traspasa fronteras con el mensaje que le manda a Trump tras el caso de Lindsey Voon

El popular médico italiano Matteo Bassetti, conocido en la red social de X con el nombre de @ProfMBassetti, es un infectólogo y divulgador sanitario famoso por sus consejos y recomendaciones relacionadas con el mundo de la salud.

Sin embargo, ahora se ha hecho viral y ha traspasado fronteras gracias al mensaje que le ha enviado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reivindicando la sanidad pública universal tras la grave lesión de la esquiadora alpina estadounidense Lindsey Voon durante los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando en Milano-Cortina.

La estrella estadounidense, que se quedó enganchada con una puerta y tuvo un grave accidente durante su descenso fracturándose la tibia izquierda, ha estado ingresada en un hospital de Treviso, Italia, desde ese 8 de febrero, y se ha tenido que someter a cuatro intervenciones.

"Me gustaría mandar mis mejores deseos de una pronta recuperación a Lindsey Vonn, quien ahora regresará a su hogar en los Estados Unidos", ha comenzado diciendo el especialista, que trabaja como profesor de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Genoa.

Ahí es cuando ha lanzado esa reivindicación de la sanidad pública: "Vonn pudo comprobar el extraordinario sistema de salud público italiano, que la atendió durante cuatro cirugías. En Italia, a diferencia de su país natal, atendemos a todos, ya sean ricos o pobres, famosos o anónimos, estadounidenses o italianos".

"Si tienes la oportunidad, explícales a Trump y Kennedy Jr. (el secretario de Salud de Estados Unidos) lo que significa cuidar a los enfermos", ha rematado Bassetti.

El agradecimiento de Vonn

Este martes Vonn ya ha llegado a su casa de Estados Unidos tras recibir el alta hospitalaria. La estrella, que iba a por su cuarta medalla olímpica tras presentarse a competir con el cruzado roto, ha querido dar las gracias a la sanidad italiana.

"No me he puesto de pie en más de una semana... he estado en una cama de hospital, inmóvil desde mi carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, estar de vuelta en casa se siente increíble #inhome. Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme tan bien", ha publicado en su cuenta de X.

El accidente en la famosa pista Olympia delle Tofane en Cortina d'Ampezzo, una de las sedes del circuito alpino, la obligó a afrontar una primera fase marcada por la inmovilización y el control médico constante, antes de iniciar una rehabilitación que será progresiva y aún sin plazos públicos de retorno a competición.