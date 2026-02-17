Los 'Therian', el fenómeno viral del momento entre los jóvenes: qué son, cómo han surgido y qué hay detrás

Vivimos tiempos en los que todo parece posible, hasta lo imposible. Las redes sociales lo han impregnado todo, lo han globalizado todo mucho más de lo que ya estaba y las corrientes de moda viajan a la velocidad de la luz. Especialmente entre la gente más joven. Así es como el fenómeno de los ‘Therian’ está llegando a España. Si te preguntas qué es esto... El resumen sencillo sería el siguiente: “alguien que se identifica parcial o totalmente como un animal no humano”.

Sin embargo, hay muchas aristas desde esta explicación hasta la realidad que ya podemos ver a día de hoy en las calles. Lo primero que hay que explicar es que no se trata de “jugar” o de un “disfraz”, sino que es una conexión mucho más fuerte y profunda, incluso espiritual. Los ‘Therian’ aseguran que una parte de su psique o de su espíritu es un animal que, comúnmente, suele ser algún mamífero como el el lobo, el perro o el gato.

Origen y desarrollo

Para empezar por el principio, el término procede de therianthropy (teriantropía), una palabra de raíces griegas que combina therion (bestia) y anthropos (humano). En la mitología universal, la teriantropía ha dado lugar a figuras híbridas, de hombres lobo a dioses con cabeza animal. Sin embargo, su versión actual nada parece tener que ver con la fantasía literaria. Del dicho al hecho hay un trecho.

Para muchos, esta vivencia es involuntaria y duradera. No se trata de una actuación para el público, sino de una forma íntima de entenderse a sí mismos. Esa es la clave de todo y lo que ha convertido esto en algo viral y que, partiendo de Sudamérica, ya se está instalando en España.

De esa fantasía literaria a las redes sociales, al calor de los algoritmos, el gran multiplicador de nuestros días. Y es que, aunque las comunidades fueron surgiendo de forma irregular, con el tiempo se han ido organizando a través de foros en los que han podido desarrollarse con un vocabulario e identidad propias. E incluso cuentan con espacios colaborativos como es el caso de WikiFur, en el que se acuñan los diferentes términos, categorías o las variantes de este movimiento.

Llegados a este punto, por tanto, podríamos decir que lo que lo ha cambiado todo ha sido la visibilidad, no la existencia de este fenómeno. Tik Tok ha sido el amplificador global. Los jóvenes, de distintos países y culturas, se han ido encontrando vídeos y sintiéndose parte de algo más grande, hasta el punto de que algo íntimo ha terminado convertido en un espectáculo.

Para ampliar el espectro, todo esto se sitúa bajo la cultura Otherkin, que define a las personas que se identifican o se ven como no humanas completamente, porque tienen referentes que pueden ser criaturas del mundo natural, pero también mitológicas o de ficción: dragones, ángeles, sirenas, elfos...

El desarrollo de esta ha terminado derivando en otras subculturas para albergar a las distintas identidades no humanas. Ahí es donde se ubican los 'therians', cuyo movimiento se desarrolló completamente en la década de los noventa hasta el relanzamiento al estrellato en pleno 2026, con el uso de las redes sociales, donde la comunidad no deja de crecer.

Viralidad, burla y debate

Como todo lo que se sale de la norma, la expansión ha traído el debate al día a día, especialmente, como decíamos antes, en Sudamérica, donde el fenómeno está mucho más asentado y ha habido encuentros presenciales más habitualmente e incluso se han organizado quedadas. Ciudades como Montevideo (Uruguay) o Buenos Aires (Argentina) han sido las pioneras en todo esto

También hay espacio para la polémica, como el de una menor que habría mordido a otra persona durante un encuentro, algo que ha disparado las alarmas y ha encendido el debate. ¿Libertad de identidad? ¿Preocupación por la salud mental? Hay muchos puntos de vista y los especialistas apuntan a una necesidad básica entre los jóvenes: el sentido de pertenencia. Encontrar una comunidad con la que compartir gustos, conversaciones y modo vital se ha convertido en uno de los grandes pilares en la edad adolescente.

Ante esta situación y con el tema cada vez más en boga, queda por saber la duración de esto, si será una tendencia pasajera o el fenómeno ha llegado para quedarse. Es algo propio del mundo online o va a traspasar lo simbólico y se va instalar en algo mucho más presencial. En este aspecto, los expertos también apuntan a dos tendencias; la de unos jóvenes que sí lo sienten como tal y que forma parte de su carácter, y la de otros que ven el fenómeno como una moda viral más en la que participar.

Pero ahondando en ello, el fenómeno therian habla menos de lobos o de perros y más de nosotros como seres humanos: de cómo buscamos pertenecer, diferenciarnos y encontrarnos en un mundo hiperconectado donde cualquier identidad, por insólita que parezca, puede encontrar su manada, su sitio, su lugar en el mundo.