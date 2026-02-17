Manu Sánchez arrasa con su respuesta a los "fachas" y "franquistas" que critican su pregón en el Carnaval de Cádiz

Manu Sánchez, presentador, actor y cómico andaluz, fue el encargado de dar el pregón del Carnaval de Cádiz el pasado fin de semana. Sus palabras, dedicadas a los que dicen que con el dictador Francisco Franco se vivía mejor, no han pasado desapercibidas.

De hecho, han dado lugar a un aluvión de críticas procedentes de sectores de la derecha y la ultraderecha. Manu Sánchez se ha hecho eco de ellas, y como es habitual en él, ha tirado de humor para responder a los que no comparten su opinión.

Y lo ha hecho con un mensaje muy rotundo para los "fachas y franquistas, a los que ha agradecido "cada mensaje sobre el Pregón". "Está hecho justo para molestaros mucho y me encanta haberlo conseguido", ha asegurado el cómico sevillano en su cuenta de X.

"Gracias por cada acuse de recibo. ¡Me encanta! ¡Dadme más, por favor! Os estoy disfrutando a lo grande… ¡qué facilitos sois!", ha sentenciado Manu Sánchez. Palabras con las que ha querido responder a quienes le reprocharon que dijera, entre otras cosas, que con "Franco no se vivía mejor en ningún caso".

Memoria ante la "nostalgia de mentira"

Manu Sánchez aprovechó la ocasión de ser pregonero en el Carnaval de Cádiz para lanzar varios mensajes, todos ellos con la intención de poner en valor la democracia y los derechos conquistados tras la dictadura franquista.

"Ante el odio, amor; ante el miedo, libertad; y ante la nostalgia de mentira, memoria, memoria, memoria y memoria de verdad", reclamó en el escenario ante un público que rompió en aplausos.

""51 años hace que se murió Franco, pero aquí muerto el perro, no se acabó la rabia. 50 años hace que muriera Paco Alba. 47, sólo, que el carnaval fue legal de nuevo y volvió a febrero. 90 (años), del golpe que prohibió el carnaval a mató tus copleros. No, con Franco no se vivía mejor en ningún caso. Al menos que te sientas del lado de los que apretaron el gatillo asesinando carnavaleros", recordó el humorista.