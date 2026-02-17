María Pombo habla de la polémica que generaron sus declaraciones sobre no leer: "En un periódico de tirada nacional me llegaron a llamar 'la nada"

María Pombo se ha sentado frente a Vicky Martín Berrocal en su podcast A solas con, en Podium Podcast, para hablar de todo: de su familia, de su nueva maternidad —a los 30 años se ha convertido en madre de familia numerosa—, de sus inicios en el mundo digital, de la relación con su marido Pablo Castellanos...

Y también ha contado lo que siente cada vez que se ve envuelta en una nueva polémica y aunque cree que "cada vez debería importarme menos lo que dicen de mí", reconoce que sigue afectándole, especialmente la última oleada de críticas que se generaron a partir de un post en TikTok. "Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", aseguraba en sus redes Pombo.

De ello ha hablado después de que la presentadora le preguntase si cree que María Pombo es lo que es gracias a la relación que mantuvo en el pasado con Álvaro Morata. "Mira, me estoy leyendo un libro, ahora que estoy leyendo", afirmaba irónica. El mencionado libro es La librería de medianoche "que te plantea todas las vidas que podrías haber vivido si no llega a pasar algo. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo creo que ha sido (su relación con el fútbolista) un buen empujón que me hizo estar en el mapa", afiramaba.

Ha sido entonces cuando Berrocal ha aprovechado para preguntarle por todo las reacciones que generó cuando reconoció que no leía y los ataques que recibió. "Jamás pensé que fuese a pasar algo. Lo subí de forma natural y me parecía algo tan obvio decir 'no eres mejor persona por leer' que ni lo pensé. En ese momento, las primeras semanas, porque se alargó mucho, con mi familia lo tomamos con humor, como siempre. '¿Qué vas a ser falsa y decir que tus estanterías están llenas de libro que no has leído? Pues naturalidad'. Nos reímos bastante, mucho humor, y me llegaron a regalar a lo mejor seis libros por mi cumpleaños", explicaba sobre esas primeras reacciones.

"Luego llegó un momento en el que pasó a otra dimensión", lamenta. Había llegado a telediarios y periódicos de tirada nacional hablaban de ello: "Me pareció como una locura y me frustró mucho cómo varió el mensaje. Sentí mucha frustración y quería explicarme pero no lo hice porque no sirve de nada en esos momentos".

"También recuerdo sentir mucha tristeza, sobre todo porque en periódicos de tirada nacional... Entiendo que es algo de lo que se está hablando y hay que darle voz, pero en un periódico de tirada nacional me llegaron a llamar 'la nada' y eso es como un puñal. Joder, me dijeron 'María Pombo ha demostrado ser la nada", recordaba de aquellos titulares y opiniones que aparecieron esos días. "Eso fue como un pequeño puñal. Que no me puede doler porque no soy la nada, soy mucho. Ahí sí que recuero llorar y pasarlo mal", reconocía.