No hay ni una persona que haya visto este vídeo de campaña del PP y no esté flipando: parece sacada del 2002
No hay ni una persona que haya visto este vídeo de campaña del PP y no esté flipando: parece sacada del 2002

Captura de la publicación del Partido Popular de Burgos con su vídeo para la campaña electoral de las elecciones a la Junta de Castilla y León.PP de Burgos / @popularesburgos (X)

Mucho cachondeo en la red con una de las últimas apuestas del Partido Popular de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, ante las próximas elecciones autonómicas del 15-M. Concretamente, se trata de una publicación de los populares de Burgos en el que hacen un 'juego' con el refrán de "menos ruido y más nueces". Precisamente, en un momento en el que la dirección de Génova 13 ha dado un toque a la mandataria extremeña en funciones, María Guardiola, por sus últimas polémicas declaraciones que no le están permitiendo atar un acuerdo con Vox.

Sin embargo, los tiros del cachondeo ni por asomo tienen que ver con la pugna interna del PP y el auge de una ultraderecha que comienza a creerse firmemente la posibilidad del sorpasso en la derecha. Lo que ha desatado la mofa y las carcajadas en la red social de Elon Musk tiene más que ver con el vídeo en sí... y el calendario. No la fecha en la que se ha publicado, sino por las múltiples dudas que ha suscitado entre los usuarios que se preguntan el clásico: 'Doc, ¿en qué año estamos?'.

En este sentido, se trata de un sencillo vídeo consistente en un fondo blanco en que se ve a distintos representantes del PP burgalense que se van arrojando y recogiendo una nuez de un lado a otro, bajo un hilo musical, sin que nadie pronuncie frase alguna. El vídeo acaba con una de las política con la mano extendida y la nuez en primer plano, que acaba abriéndose para que brote de su interior el eslogan: "Aquí, menos ruido y más nueces".

Las reacciones al vídeo electoral del PP de Burgos

Las reacciones de distintos usuarios no se han hecho de esperar y la gran mayoría conforman una amplia lista de vaciles, chascarrillos, pero sobre todo, comparaciones muy nostálgicas que quizás les cueste más pillar a la generación Z. Algunas son incluso complicadas de entender para la milleniall, con referencias a la mítica frase del político del PNV Xabier Arzalluz, con la que el jeltzale hizo guiños a la izquierda abertzale: "Unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas".

Con altas dosis de ironía, le han dejado caer al PP de Burgos que es una "genial campaña, lo pasaré por mi messenger y por el chat de Terra", en referencia a una de las primeras grandes plataformas de mensajería instantánea y al icónico portal español. También ha habido referencias a otras épocas en la que el vídeo arrasaría: "Os ha faltado sacar un Nokia. No se os puede votar aún queriendo". Con toda probabilidad, se refería al modelo 3310.

Otros incluso se remontan más atrás, señalando que es "muy bueno el spot hecho en 1989", mientras que otros se preguntan qué software estará detrás: "¿Os han hecho la campaña con Windows Movie Maker, no?". Y también hay quién sospecha de que el responsable del vídeo no tiene carnet de afiliado azul: "El jefe de campaña del PP es votante de VOX camuflado. Es la única explicación que le encuentro a esto".

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

