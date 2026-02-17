No hay ni una persona que haya visto este vídeo de campaña del PP y no esté flipando: parece sacada del 2002

Captura de la publicación del Partido Popular de Burgos con su vídeo para la campaña electoral de las elecciones a la Junta de Castilla y León.

Mucho cachondeo en la red con una de las últimas apuestas del Partido Popular de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco, ante las próximas elecciones autonómicas del 15-M. Concretamente, se trata de una publicación de los populares de Burgos en el que hacen un 'juego' con el refrán de "menos ruido y más nueces". Precisamente, en un momento en el que la dirección de Génova 13 ha dado un toque a la mandataria extremeña en funciones, María Guardiola, por sus últimas polémicas declaraciones que no le están permitiendo atar un acuerdo con Vox.

Sin embargo, los tiros del cachondeo ni por asomo tienen que ver con la pugna interna del PP y el auge de una ultraderecha que comienza a creerse firmemente la posibilidad del sorpasso en la derecha. Lo que ha desatado la mofa y las carcajadas en la red social de Elon Musk tiene más que ver con el vídeo en sí... y el calendario. No la fecha en la que se ha publicado, sino por las múltiples dudas que ha suscitado entre los usuarios que se preguntan el clásico: 'Doc, ¿en qué año estamos?'.

En este sentido, se trata de un sencillo vídeo consistente en un fondo blanco en que se ve a distintos representantes del PP burgalense que se van arrojando y recogiendo una nuez de un lado a otro, bajo un hilo musical, sin que nadie pronuncie frase alguna. El vídeo acaba con una de las política con la mano extendida y la nuez en primer plano, que acaba abriéndose para que brote de su interior el eslogan: "Aquí, menos ruido y más nueces".

Las reacciones al vídeo electoral del PP de Burgos

Las reacciones de distintos usuarios no se han hecho de esperar y la gran mayoría conforman una amplia lista de vaciles, chascarrillos, pero sobre todo, comparaciones muy nostálgicas que quizás les cueste más pillar a la generación Z. Algunas son incluso complicadas de entender para la milleniall, con referencias a la mítica frase del político del PNV Xabier Arzalluz, con la que el jeltzale hizo guiños a la izquierda abertzale: "Unos sacudan el árbol, pero sin romperlo para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas".

Con altas dosis de ironía, le han dejado caer al PP de Burgos que es una "genial campaña, lo pasaré por mi messenger y por el chat de Terra", en referencia a una de las primeras grandes plataformas de mensajería instantánea y al icónico portal español. También ha habido referencias a otras épocas en la que el vídeo arrasaría: "Os ha faltado sacar un Nokia. No se os puede votar aún queriendo". Con toda probabilidad, se refería al modelo 3310.

Otros incluso se remontan más atrás, señalando que es "muy bueno el spot hecho en 1989", mientras que otros se preguntan qué software estará detrás: "¿Os han hecho la campaña con Windows Movie Maker, no?". Y también hay quién sospecha de que el responsable del vídeo no tiene carnet de afiliado azul: "El jefe de campaña del PP es votante de VOX camuflado. Es la única explicación que le encuentro a esto".