Jaime, profesor gallego en Suiza, sobre encontrar trabajo como docente en el país: "Fórmate en necesidades educativas especiales"

En España, la idea de emigrar por motivos laborales varía notablemente según la edad. Mientras casi un 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años está en proceso de dejar el país para trabajar en el extranjero, el 15,2% de las personas entre 25 y 44 años ya ha tenido una o varias experiencias laborales fuera.

Sin embargo, casi cuatro de cada diez trabajadores mayores de 55 años aseguran que nunca han considerado esta posibilidad. En total, el 18,5% de los españoles ha contemplado emigrar, pero no ha tomado una decisión, el 8,5% está en proceso de hacerlo y un 11,8% acumula ya experiencias laborales internacionales, según el informe Perspectivas Laborales Intergeneracionales de Gi Group Holding.

La experiencia de Jaime

Entre quienes sí dieron el paso se encuentra Jaime, un profesor gallego que vive en Suiza, que se ha convertido en una referencia para otros docentes españoles que desean abrirse camino en el país alpino. Tras años de experiencia en la educación suiza, Jaime tiene claro cuál es el consejo que más puede marcar la diferencia para quienes buscan empleo en colegios públicos o privados: formarse en necesidades educativas especiales.

Jaime explica que, si bien Suiza es un país con demanda educativa estable, la competencia es alta y los centros valoran perfiles con especialización. Por eso su mensaje es directo: “Busca formaciones para trabajar con niños que tengan déficit de atención, estén en el espectro autista, que tengan dislexia, que tengan discalculia o que tengan cualquier condición que les vaya a generar un hándicap en el proceso de aprendizaje.”

El profesor insiste en que esta especialización es útil incluso para docentes de materias concretas: “Si eres profesor de matemáticas y te has especializado en discalculia, subes cuatro niveles”, asegura.

Un campo con oportunidades específicas

Suiza cuenta con un modelo educativo que incorpora figuras especializadas en apoyo al aprendizaje, conocidas en inglés como learning support. Estos profesionales trabajan acompañando en el aula a niños con dificultades, lo que abre un abanico laboral más allá de la docencia tradicional.

“En los colegios suizos, tanto públicos como privados, existen puestos específicos dedicados exclusivamente a acompañar a estudiantes con estas necesidades. Y son puestos muy demandados”, señala Jaime.