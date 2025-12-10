Cecilia, 93 años, señala su secreto de la longevidad para sentirse como una de 50: "Si quieres sentirte mejor, te espero en clase"

La salud física es un pilar fundamental para todas las etapas de la vida, pero cobra una importancia aún mayor en la tercera edad. Mantenerse activo favorece la movilidad, previene enfermedades asociadas al sedentarismo y ayuda a conservar la autonomía y la independencia.

Con el envejecimiento, es habitual que aparezcan limitaciones físicas, pero muchas de ellas pueden retrasarse e incluso mejorar mediante la práctica regular de ejercicio adaptado a cada persona.

Realizar actividad física aporta beneficios físicos, mentales y emocionales: mejora la coordinación, reduce el riesgo de caídas, disminuye el estrés y el insomnio, fortalece la autoestima y contribuye a mantener un peso saludable. Además, estudios señalan que el ejercicio puede ayudar a retrasar el envejecimiento cerebral y prevenir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

Todo un ejemplo

En este contexto, el ejemplo de Cecilia Gómez, una neoyorquina, se ha convertido en una inspiración. A sus 93 años sigue entrando cada mañana al gimnasio con la determinación de quien sabe exactamente por qué lo hace.

Para esta abuela neoyorquina, el movimiento no es una opción ni un pasatiempo, es la base de una vida que, según dice, la hace sentirse “como si tuviera 50”. Su mensaje es directo para cualquiera que le pregunte cómo llega tan fuerte a los 90: “Si quieres sentirte mejor, te espero en clase.”

Su rutina entre semana

De lunes a viernes, entre las 10:00 y las 13:00, Cecilia ocupa su lugar habitual en el Gold’s Gym de Smithtown. Allí alterna ejercicios adaptados, marchas en el sitio, trabajo de equilibrio y series con mancuernas de 1,5 o 2,5 kilos. Suele ser la mayor del grupo, algo que no solo no le intimida, sino que la impulsa. Bromea, mantiene el ritmo y sale siempre con la misma sensación: “Salgo de aquí como si tuviera 50.”

Su constancia ha sido reconocida. Cecilia forma parte del programa SilverSneakers, dedicado al entrenamiento para mayores de 65 años, y en 2025 fue distinguida como “miembro del año” por su compromiso y energía contagiosa.

Una alimentación sencilla que funciona

Fuera del gimnasio, su fórmula es tan simple como eficaz. En su plato mandan las legumbres acompañadas de arroz y verduras. Una combinación económica, saciante y rica en proteína vegetal y fibra. Cecilia también apuesta por el plátano, por su aporte de potasio, y por las naranjas, cargadas de vitamina