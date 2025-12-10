Las luces de Navidad que han colocado estos vecinos de Alcorcón son casi únicas en España

Con la llegada de diciembre y el puente de la Constitución y de la Inmaculada muchos pueblos y ciudades de toda España han realizado sus tradicionales encendidos de las luces navideñas. De esta forma, se da el pistoletazo de salida a este periodo tan mágico que cautiva a millones de personas anualmente.

Aunque algunas ciudades como Madrid o Vigo llevan compitiendo con tener el mejor alumbrado desde prácticamente hace ya varias semanas, otras aprovechan estos días festivos para comenzar la temporada navideña, tal y como se ha hecho tradicionalmente. Un mes por delante de ilusión y magia, pero también de reuniones familiares, con amigos o compañeros de trabajo.

Sin embargo, no solo las ciudades se engalanan para estas fiestas, también las viviendas de personas que deciden colocar los adornos más clásicos como el belén y el árbol de Navidad, aunque también lo acompañan con las luces puestas en las terrazas y otro tipo de decoración.

A veces, estas viviendas consiguen captar la atención de todas las personas que entran, ya sean vecinos, familiares, amigos, etc, pero hay otras ocasiones en las que se convierte directamente en un reclamo casi turístico.

El balcón luminoso de Alcorcón

En las últimas horas, el medio Alcorcón Hoy, que se dedica a contar todo lo que ocurre en la ciudad madrileña, ha publicado un vídeo de las llamativas luces que hay en un balcón de unos vecinos que impresiona a propios y extraños.

"Alcorcón vuelve a brillar por Navidad. La terraza de la calle Alcalde José Aranda se ha convertido en uno de los rincones más luminosos y comentados. Thiago y Valentina vuelven a iluminar la Navidad alcorconera. Luces, estrellas y mucha magia para alegrar las noches de invierno en nuestra ciudad. ¿Ya has pasado a verla? ¡La Navidad también está en los pequeños rincones!", ha escrito el medio.

En el vídeo que ha publicado se puede ver como a todas las luces que hay varios muñecos de nieve, música, papa noeles y todo tipo de luces que uno se puede imaginar.