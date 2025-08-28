Los reyes retoman en Ourense sus visitas a las zonas afectadas por los incendios

Después de conocer de primera mano los daños provocados por los incendios en León y Zamora, los reyes se han desplazado este jueves a Galicia, concretamente a la provincia de Ourense, para interesarse por la situación después de que el fuego calcinara miles de hectáreas en varias localidades.

Felipe y Letizia llegaron a Verín, su primera parada, alrededor de las 12:30 de la mañana y se dirigieron al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV. Allí pudieron conocer de primera mano la labor de los bomberos y del personal que ha estado tres semanas trabajando a destajo para intentar poner freno a las llamas.

En su visita, los reyes han estado acompañados por la ministra Sara Aagesen, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y varios alcaldes de la zona.

Los reyes, con los equipos de extinción EFE

Durante su charla con los efectivos que participaron en las labores de extinción, Felipe VI ha querido agradecerles en nombre "de toda España" la labor tan "admirable" y "solidaria" que han llevado a cabo en las últimas semanas. El monarca ha hecho un "reconocimiento muy, muy especial, muy agradecido y emocionado" a todas las personas que se esforzaron para evitar más daños tanto personales como materiales o de naturaleza.

Por su parte, la reina Letizia ha querido expresar su "gratitud" y "comprensión" ante todas las dificultades que se han atravesado durante las labores de extinción. "Solo vosotros y vosotras sabéis lo que habéis tenido que pasar", ha comentado durante la reunión.

Tras abandonar Verín, los reyes también han visitado las localidades de Cualedro y Monterrei. En la primera han visitado una explotación ganadera en la que se han reunido con propietarios de varias granjas y explotaciones afectadas por las llamas, como es el caso de una granja avícola alcanzada por las llamas.

En Monterrei acudieron a un colegio público en la parroquia de Medieros donde se reunieron con un grupo en representación de los vecinos afectados por los incendios.

Felipe y Letizia también han querido saludar a las personas que se habían desplazado para verlos y contarles su experiencia a su llegada a la localidad, parándose especialmente con un grupo de niños.