Los trucazos sencillos para lavar cortinas en las lavadoras y volverlas a colgarlas limpias y sin arrugas

Lavar las cortinas es una tarea que se suele posponer en el tiempo. A veces, indefinidamente. No sólo porque de por sí suponga un esfuerzo físico de más, sino porque planchar estos tejidos puede suponer una ardua tarea. No obstante, con estos simples trucos que propone el periódico griego Alfavita, puedes tener la tranquilidad de que cuando salgan del bombo del electrodoméstico, van a quedar limpios y sin arrugas.

1. Leer la etiqueta

Antes de hacer nada, en la publicación se recomienda consultar las instrucciones de lavado. La mayoría de las cortinas de algodón, poliéster o materiales mixtos se pueden lavar a máquina, mientras que las más delicadas (lino, seda, con decoraciones) pueden necesitar limpieza en seco.

2. Use una funda protectora

Coloque las cortinas dentro de bolsas de lavandería de malla o incluso fundas de almohada. Tal y como reza la publicación, esto protege el tejido de la fricción intensa y reduce el riesgo de arrugas profundas.

3. No sobrecargue la lavadora

Deje espacio para que las cortinas se muevan libremente en el contenedor. De acuerdo a la información difundida, esto evita el "apretón" que causa las arrugas.

4. Elija un ciclo suave y un detergente suave

La elección de los productos de limpieza es imprescindible. Asimismo, es preferible lavar con agua fría o tibia y un programa para tejidos delicados. Si la tela es delgada, acorte el tiempo de centrifugado o sáltelo por completo. Demasiado centrifugado puede hacer que las cortinas salgan más arrugadas.

En 2023, la OCU señaló los mejores detergentes para lavar la ropa. Estos son: Esselt Eco recarga detergente universal de supermercados Aldi; Formil Ropa blanca superconcentrado que se puede comprar en el Lidl y Carrefour Expert Optimal clean frescor Alpino.

5. Colgar de inmediato

El paso más importante: tan pronto como termine la lavadora, cuelgue las cortinas directamente en la barra, mientras aún están húmedas. De este modo, su propio peso los estirará de forma natural, reduciendo significativamente las arrugas.