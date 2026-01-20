Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Manuel Carrasco se rompe en redes al saber que dos amigas fallecieron en el accidente de Adamuz
Manuel Carrasco se rompe en redes al saber que dos amigas fallecieron en el accidente de Adamuz

El de Isla Cristina (Huelva) sigue muy unido a su pueblo, de donde ellas eran vecinas.

Manuel Carrasco en una imagen de archivo de abril de 2024.

El cantante Manuel Carrasco iba a ser uno de los protagonistas de la noche televisiva del domingo. Él era el primer invitado de la nueva temporada del programa Lo de Évole y una buena parte de su entrevista sirvió para recordar su dura infancia sin recursos económicos, pero al mismo tiempo para homenajear al lugar en el que nació y creció, la localidad onubense de Isla Cristina.

La fatalidad quiso que esa conversación quedase en un muy segundo plano pues el foco informativo de esa tarde no fue otro que el accidente de dos trenes en Adamuz que, a medida que pasaban las horas, tornaba en una auténtica pesadilla con cientos de heridos, decenas de fallecidos y un buen número de desaparecidos.

En esa trágica lista de personas que perdieron la vida en las vías del tren estaban Ana Martín Sosa y Josefa Sosa Casado, una madre y una hija que viajaban en el Alvia de vuelta a Huelva después de que la joven hubiese realizado un examen de Oposiciones de Prisión en la Universidad Complutense de Madrid. Eran vecinas de Isla Cristina y de Manuel Carrasco y su familia.

"¡Qué pena más grande! Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente", se rompía en redes sociales. "Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se esta llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía", escribía emocionado.

Por supuesto, no se ha olvidado del resto de familias víctimas de ese accidente que ha conmocionado a España, ni de agradecer a los que están ayudando y mandar "mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate".

