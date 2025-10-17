Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Amaia Montero no da puntada sin hilo con su 'look' en el anuncio de la gira con La Oreja de Van Gogh
Moda y Belleza

Moda y Belleza

Amaia Montero no da puntada sin hilo con su 'look' en el anuncio de la gira con La Oreja de Van Gogh

Otro ataque de nostalgia. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Primer plano de Amaia Montero en la foto de anuncio de la giraSONY

Después de más de un año de rumores, Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh y lo hace con toda una declaración de intenciones. Este viernes el grupo ha anunciado la gira con la que recorrerán quince ciudades españolas en 2026 con una imagen de los cuatro integrantes de la banda actualmente —sin el guitarrista Pablo Benegas que no estará en esta etapa— donde la cantante destaca por su atuendo. 

Montero no ha elegido un conjunto cualquiera, sino una falda y una chaqueta azul turquesa de la firma francesa Courrèges que traslada directamente a los años de gloria de la vocalista al frente del grupo donostiarra. 

La chaqueta, de estilo años sesenta y abotonada hasta el cuello, no es una casualidad sino una prenda clave del armario de Montero y protagonista de algunos de sus momentos más recordados. Por ejemplo, el videoclip de Puedes contar conmigo que se estrenó en 2003 y en el que, a falta de una, la vocalista lleva dos versiones de esta chaqueta en colores diferentes: rosa chicle y negro. 

  Amaia Montero con la chaqueta en negro en el videoclip de 'Puedes contar conmigo'YOUTUBE

Precisamente esa es la canción que el grupo aparece ensayando en un nuevo vídeo grabado hace apenas unos días que han compartido junto al anuncio de la gira en Instagram. 

El gusto de Amaia Montero por la chaqueta de Courrèges fue más que evidente a principios de los 2000, cuando la reutilizó para varias actuaciones en directo. Es el caso de un pequeño concierto del grupo en el programa Música sí de TVE donde lució la versión rosa chicle para interpretar temas como el ya citado Puedes contar conmigo o 20 de enero

Este tipo de chaquetas de vinilo son una de las prendas fetiche de la firma francesa y se han reeditado en varias ocasiones en las últimas décadas para emular los primeros modelos que lanzó la marca en los setenta. 

Sin ir más lejos, actualmente se pueden comprar en la web de la firma en quince colores diferentes por 990 euros. También la minifalda a juego que actualmente cuesta 550 euros. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 