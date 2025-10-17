Amaia Montero no da puntada sin hilo con su 'look' en el anuncio de la gira con La Oreja de Van Gogh

Después de más de un año de rumores, Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh y lo hace con toda una declaración de intenciones. Este viernes el grupo ha anunciado la gira con la que recorrerán quince ciudades españolas en 2026 con una imagen de los cuatro integrantes de la banda actualmente —sin el guitarrista Pablo Benegas que no estará en esta etapa— donde la cantante destaca por su atuendo.

Montero no ha elegido un conjunto cualquiera, sino una falda y una chaqueta azul turquesa de la firma francesa Courrèges que traslada directamente a los años de gloria de la vocalista al frente del grupo donostiarra.

La chaqueta, de estilo años sesenta y abotonada hasta el cuello, no es una casualidad sino una prenda clave del armario de Montero y protagonista de algunos de sus momentos más recordados. Por ejemplo, el videoclip de Puedes contar conmigo que se estrenó en 2003 y en el que, a falta de una, la vocalista lleva dos versiones de esta chaqueta en colores diferentes: rosa chicle y negro.

Amaia Montero con la chaqueta en negro en el videoclip de 'Puedes contar conmigo' YOUTUBE

Precisamente esa es la canción que el grupo aparece ensayando en un nuevo vídeo grabado hace apenas unos días que han compartido junto al anuncio de la gira en Instagram.

El gusto de Amaia Montero por la chaqueta de Courrèges fue más que evidente a principios de los 2000, cuando la reutilizó para varias actuaciones en directo. Es el caso de un pequeño concierto del grupo en el programa Música sí de TVE donde lució la versión rosa chicle para interpretar temas como el ya citado Puedes contar conmigo o 20 de enero.

Este tipo de chaquetas de vinilo son una de las prendas fetiche de la firma francesa y se han reeditado en varias ocasiones en las últimas décadas para emular los primeros modelos que lanzó la marca en los setenta.

Sin ir más lejos, actualmente se pueden comprar en la web de la firma en quince colores diferentes por 990 euros. También la minifalda a juego que actualmente cuesta 550 euros.