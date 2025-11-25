Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bershka trae de vuelta las deportivas más controvertidas de principios de los 2010
Moda y Belleza
Moda y Belleza

Bershka trae de vuelta las deportivas más controvertidas de principios de los 2010

Las popularizó la francesa Isabel Marant y vuelven con fuerza esta temporada. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Una mujer con unas deportivas de cuña de Isabel Marant el pasado febrero
Una mujer con unas deportivas de cuña de Isabel Marant el pasado febreroGetty Images

Después de las decenas de tendencias de principios de los 2000 que han vuelto a las tiendas y vestidores en los últimos años, parece que ya ha pasado el tiempo suficiente para rescatar prendas, accesorios o siluetas que triunfaron entre 2010 o 2013. 

Ahí está el ejemplo del peplum, que vuelve a estar muy presente tal y como han demostrado rostros conocidos como la infanta Sofía, que eligió un jersey de este estilo durante la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, o Emma Stone, que apostó por un vestido con peplum para ganar el Oscar por Pobres criaturas

En los últimos meses, un calzado propio de aquella época parece posicionarse como un auténtico objeto de deseo entre las más jóvenes: las deportivas con cuña incorporada que popularizó Isabel Marant. Ahora, Bershka ha lanzado varios modelos que demuestran que estas zapatillas están aquí para quedarse. 

Deportivas con cuña interior de Bershka
  Deportivas con cuña interiorBERSHKA

Se trata de una deportiva estilo botín que sube hasta el tobillo y que lleva una cuña incorporada para estilizar la pierna. En el caso de los modelos de la firma de Inditex, todos llevan una plantilla técnica STARFIT® de ocho centímetros fabricada con espuma de látex para resultar lo más cómoda posible. 

La versión más clásica de Bershka es un modelo con cierre estilo velcro y cordones, en tres colores diferentes: negro, tostado y topo. Para las que busquen arriesgar más, la firma también ha diseñado otra versión con flecos al más puro estilo western. 

Deportivas de flecos de Bershka
  Deportivas de flecosBERSHKA

Eso sí, el modelo más atrevido es el que lleva un estampado de piel de vaca en marrón y blanco. Un print que puede parecer complicado de combinar pero que esta temporada ha ganado muchas adeptas especialmente para potenciar un look monocolor a través del calzado pero también de los bolsos. Esta versión es la más cara de todas las opciones, con un precio de 59,99 euros, mientras que el resto están disponibles por 45,99 euros y el color tostado tendrá un descuento durante el Black Friday.

Las deportivas con estampado animal de Bershka
  Las deportivas con estampado animalBERSHKA

Por ahora este tipo de calzado ha conquistado a las jóvenes de la generación Z y está por ver si las millennials que las lucieron cuando eran adolescentes o acaban de entrar en la veintena las recuperan en sus armarios. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 