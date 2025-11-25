Bershka trae de vuelta las deportivas más controvertidas de principios de los 2010

Después de las decenas de tendencias de principios de los 2000 que han vuelto a las tiendas y vestidores en los últimos años, parece que ya ha pasado el tiempo suficiente para rescatar prendas, accesorios o siluetas que triunfaron entre 2010 o 2013.

Ahí está el ejemplo del peplum, que vuelve a estar muy presente tal y como han demostrado rostros conocidos como la infanta Sofía, que eligió un jersey de este estilo durante la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, o Emma Stone, que apostó por un vestido con peplum para ganar el Oscar por Pobres criaturas.

En los últimos meses, un calzado propio de aquella época parece posicionarse como un auténtico objeto de deseo entre las más jóvenes: las deportivas con cuña incorporada que popularizó Isabel Marant. Ahora, Bershka ha lanzado varios modelos que demuestran que estas zapatillas están aquí para quedarse.

Deportivas con cuña interior BERSHKA

Se trata de una deportiva estilo botín que sube hasta el tobillo y que lleva una cuña incorporada para estilizar la pierna. En el caso de los modelos de la firma de Inditex, todos llevan una plantilla técnica STARFIT® de ocho centímetros fabricada con espuma de látex para resultar lo más cómoda posible.

La versión más clásica de Bershka es un modelo con cierre estilo velcro y cordones, en tres colores diferentes: negro, tostado y topo. Para las que busquen arriesgar más, la firma también ha diseñado otra versión con flecos al más puro estilo western.

Deportivas de flecos BERSHKA

Eso sí, el modelo más atrevido es el que lleva un estampado de piel de vaca en marrón y blanco. Un print que puede parecer complicado de combinar pero que esta temporada ha ganado muchas adeptas especialmente para potenciar un look monocolor a través del calzado pero también de los bolsos. Esta versión es la más cara de todas las opciones, con un precio de 59,99 euros, mientras que el resto están disponibles por 45,99 euros y el color tostado tendrá un descuento durante el Black Friday.

Las deportivas con estampado animal BERSHKA

Por ahora este tipo de calzado ha conquistado a las jóvenes de la generación Z y está por ver si las millennials que las lucieron cuando eran adolescentes o acaban de entrar en la veintena las recuperan en sus armarios.