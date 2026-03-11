Inditex gana 17 millones de euros al día en 2025 mientras sus trabajadoras en tienda cobran entre 18.000 y 24.500 euros al año

Inditex alcanzó los 6.220 millones de euros de beneficio en 2025. Se trata de una cifra récord para el gigante textil, que registró unas ventas por el valor de 39.864 millones.

Además, el consejo de administración se ha repartido 14,5 millones de euros, siendo el CEO de la compañía, Óscar García Maceiras, el mejor pagado con una cifra que alcanza los 11,5 millones de euros (7,43 millones como retribución en metálico y 4 millones por sus acciones).

El dividendo para 2025 es de 1,75 euros por acción, con un dividendo ordinario de 1,20 euros y otros extraordinario de 0,55 euros por acción. Este año, Amancio Ortega se embolsará 3.224 millones de euros por sus dividendos.

Teniendo en cuenta todas estas cifras, se puede apreciar que Inditex gana alrededor de 17 millones de euros al día. Sin embargo, ¿se ven estas cantidades récord reflejadas en el salario de los trabajadores?

Este es el sueldo de las dependientas de Inditex

La compañía liderada por Marta Ortega cuenta con unos 170.000 empleados en todo el mundo. Gran parte de su fuerza laboral son mujeres (alrededor del 75%), y el 85% trabajan en tienda.

El sueldo mínimo para las dependientas de tiendas como Zara es de 18.000 euros brutos al año. Este salario alcanza los 24.500 euros dependiendo de los años de experiencia en la compañía o de la responsabilidad.

A los 18 meses de antigüedad, el salario supera los 20.000 euros, mientras que los dependientes considerados como especialistas sí que pueden superar los 25.000 euros brutos al año.

El actual convenio, que tiene vigencia hasta 2029, contempla subidas anuales del 3% para el personal de tienda.

A esto hay que sumar los incentivos que reparte el grupo textil entre la plantilla. En 2026, Inditex abonará hasta 1.500 euros a cada empleado de tienda en España, debido a la consecución de objetivos. La cuantía exacta depende de factores como la jornada anual de cada trabajadora.

Los directivos españoles ganan 111 veces más que los trabajadores

La diferencia que se aprecia en Inditex entre los beneficios de la compañía y el sueldo de la plantilla es algo habitual en las grandes empresas.

Las empresas del Ibex 35 ganaron 66.006 millones de euros en 2025, récord histórico. Al mismo tiempo, los directivos ganan 111 veces más que los empleados.

Las cifras históricas de beneficios han aumentado la brecha entre la retribución del personal ejecutivo y los trabajadores. Por norma general, los datos históricos que están registrando las grandes empresas no acaban repercutiendo en el sueldo del personal de plantilla.