Dakota Johnson impacta como imagen de la nueva campaña de lencería y vaqueros de Calvin Klein
La actriz ha posado con los nuevos modelos de la marca. 

Dakota Johnson, en el desfile de alta costura de Valentino en París
Dakota Johnson, en el desfile de alta costura de Valentino en París

Dakota Johnson es un icono. Por eso no es de extrañar que la actriz sea la nueva embajadora de Calvin Klein, tal y como ha desvelado este lunes la firma. La protagonista de Materialistas es imagen de la nueva campaña de ropa interior y denim de la marca.

Fotografiada por Gordon von Steiner, Johnson posa con algunos de los modelos más clásicos de lencería de la firma, como los sujetadores negros de la línea Ultralight, tanto en opción balconette como sin aros. Todos son de algodón y priman la comodidad, una de las señas de identidad de Calvin Klein. 

En otras imágenes, Johnson también aparece luciendo diferentes modelos de pantalones vaqueros: desde un modelo slim diseñado para abrazar el cuerpo hasta otra prenda de estilo baggy con el que la actriz posa sobre un piano. 

Las fotografías de la campaña van acompañadas de un vídeo que busca transmitir el concepto del que parte todo: el del menos es más salpicado por la esencia de la moda de los años 90 que nunca termina de irse. 

En el vídeo, Johnson aparece leyendo un guión en un sofá, junto a una piscina, jugando al billar o simplemente caminando por una casa de una manera totalmente relajada.

“Los jeans y la ropa interior de Calvin Klein tienen una cualidad atemporal que hace que todo se sienta bien en el momento en que te los pones”, ha comentado Johson sobre la campaña en declaraciones recogidas por Grazia. 

En una entrevista con Harper's Bazaar, la actriz asegura que este es el mejor trabajo que ha tenido porque la ropa interior de Calvin Klein "cumple todos sus requisitos". "La ropa interior de Calvin que me gusta en este momento son los shorts de chico porque duermo con ellos y me puedo mover por casa por la mañana y hacer cosas. Cuando llego a casa me quito los pantalones —sobre todo si hace calor— así que estoy en ropa interior en casa todo el tiempo, es simplemente quien soy", valoró Johnson. 

