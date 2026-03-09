Gonzalo Escribano, experto en energía: "Ya no es una cuestión de cambio climático, es una cuestión de seguridad económica y energética y de defensa de nuestro modelo de vida"

La historia vuelve a repetirse. Como ya ocurriera tras el inicio de la guerra de Ucrania, el conflicto armado en Irán ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de reducir la dependencia energética de terceros países.

El ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán ha provocado una guerra en Oriente Medio que ha llevado a la república islámica a cerrar el estrecho de Ormuz, un lugar por el que circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Las consecuencias ya se están dejando notar en el bolsillo de los ciudadanos. Más allá del gran incremento en el coste de los combustibles, el encarecimiento del gas está haciendo que el precio de la luz suba de forma considerable en España.

Desde que el 28 de febrero se produjera la ofensiva contra Irán, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos (de referencia en Europa) se ha disparado más de un 90%.

Ello se va a traducir en que, este martes, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se elevará hasta los 136,86 euros por megavatio hora, la cifra más alta desde hace más de un año, concretamente, desde el 17 de febrero de 2025.

Ante este gran encarecimiento del gas (y de la luz) por la guerra en Oriente Próximo, Gonzalo Escribano, director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano, ha destacado que España debería enfocarse en tratar de cubrir parte de su demanda de gas con fuentes de energías renovables como el biometano.

"Ya no es una cuestión de cambio climático, es una cuestión de seguridad económica y energética y de defensa de nuestro modelo de vida y de valores", ha subrayado el experto en energía en unas jornadas organizadas por Enerclub.

Tal y como recoge La Razón, en ese mismo encuentro, Óscar Barrero, socio de Energía de PWC, ha asegurado que si España canalizara la gestión potencial de residuos hacia la generación de biometano "se podría cubrir la mitad de la demanda de gas natural en España".