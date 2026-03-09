Multitud de comentarios por la foto que ha publicado Feijóo: "Va a ser material para infinidad de fotomontajes"

Las campañas electorales suelen dejar imágenes que en épocas normales —es decir, sin elecciones— no son tan habituales y probablemente no saldrían a la luz y lo que ha hecho Feijóo es buena muestra de ello.

El líder de la oposición está volcado en la campaña electoral de Castilla y León donde este domingo hay elecciones y donde el PP pretende ganar por mayoría absoluta y no tener que depender de Vox, algo que parece poco probable.

"Venir a Nava de la Asunción me ha traído muy buenos recuerdos de la etapa del colegio, en los Maristas de León", ha empezado diciendo el presidente del Partido Popular en redes sociales junto a una foto de lo más llamativa.

Y ha añadido: "Muchas horas de deporte son sinónimo de esfuerzo y dedicación. Lo he revivido hoy al ver a un equipo de élite español, el Viveros Herol Balonmano Nava, en una localidad segoviana de menos de 3.000 habitantes. Querer es poder".

De la foto al meme

Lo que podría pasar y ha pasado es que la foto de Feijóo jugando a balonmano y tirando a portería ha generado un tsunami de memes y de fotomontajes del candidato a la presidencia del Gobierno.

El detalle de hacer deporte con ropa de calle ha dejado a muchos sorprendidos. Pero, lo mejor es sin duda, los comentarios que hay en la foto.

"Esta imagen va a ser material para infinidad de fotomontajes. Mala selección de tu equipo de comunicación", "El video es mucho más de vergüenza ajena. ¿A dónde va la comunicación política?", "Qué bochorno", "Los asesores de Feijóo son infiltrados del PSOE, porque si no, no se entiende", "No soy profesional del balonmano porque no quiero", "Talant Dujshebaev Circa 1998", "Que es esta foto tú" y "Mucho están tardando en salir los memes de esto" han dejado dicho en los comentarios.

El CIS de Castilla y León

Según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicos (CIS) del pasado mes de febrero de las elecciones a la Junta de Castilla y León, el actual presidente y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ganaría las elecciones pero necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Al PP le otorga entre 28 y 38 escaños. En 2022, Fernández Mañueco obtuvo 31. Mientras, los de Abascal mantendrían su tendencia al alza que ya demostraron en Extremadura y Aragón y podrían subir hasta los 19 escaños, frente a los 13 actuales.

El PSOE, que ha bajado de forma considerable en las dos últimas citas autonómicas, aguantaría el tipo con un mínimo de 26 escaños (dos menos que ahora) y podría llegar a sumar 35.

Las candidaturas de la España Vaciada, Unión del Pueblo Leonés obtendría entre dos y cuatro escaños (actualmente tiene tres), Por Ávila entre cero y uno (ahora, uno) y Soria ya también cero o uno (actualmente, uno).