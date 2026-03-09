Ofer Cassif, diputado israelí expulsado del Parlamento por apoyar a Palestina: "Netanyahu declaró hace ocho meses que había eliminado la amenaza nuclear de Irán. O mintió entonces o miente ahora"

La voz de Ofer Cassif es una de las que más incómoda le resultan a Benjamin Netanyahu. Este diputado comunista del Frente Democrático por la Paz y la Igualdad en la Knesset de Israel ha alzado la voz contra la "guerra imperialista" iniciada por EEUU e Israel contra Irán.

En una entrevista con el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, el político de izquierdas promete que él y la oposición real al primer ministro "vamos a hacer todo lo que podamos contra esta guerra", que asegura, ha sido "elegida por los Gobiernos de EEUU e Israel".

Cassif ha querido aclarar a la SER, en un más que correcto español, que condenar el régimen de los ayatolás y la guerra no son incompatibles. "Por supuesto que el régimen de irán es horrible, asesino y opresivo, pero hablamos de una guerra imperialista", añade.

El político, que fue expulsado tiempo atrás del Parlamento por apoyar a Palestina y los derechos de la población palestina, cree que Benjamin Netanyahu miente. "Trump señaló que uno de los objetivos de esta guerra es ir contra la producción nuclear de Irán, pero el 25 de junio, Netanyhau declaró 'logramos una victoria histórica, eliminamos la amenaza nuclear iraní y su proyecto nuclear'".

"Eso dijo hace ocho meses: o mintió entonces o miente ahora. O en ambos casos", ha remarcado con contundencia.

Sobre el presente y futuro de la guerra, Ofer Cassif tiene claro que "cualquier persona racional sabe que no hay una vía militar para detener el proyecto nuclear". "La única solución posible es mediante la vía diplomática o política. El problema es que los gobiernos de EEUU e Israel no quieren".

A su juicio, la situación es "muy peligrosa". Si bien matiza que "la guerra es todavía especialmente entre EEUU e Israel con Irán", añade de inmediato que en actores locales claves como "Arabia Saudí o Emiratos hay un peligro cercano de una guerra regional que puede dar en guerra mundial".

El reto inmediato, por tanto, es 'desescalar' y volver a algún acuerdo entre las partes, estima. "Hace años había un acuerdo con Irán, pero desde hace unos 10 años, tanto los estadounidensnes como los israelíes lo vienen rechazando. Ahora tenemos que volver a este acuerdo o redactar otro, porque si no, todos vamos a pagar la guerra", ha rematado.