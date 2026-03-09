Esperanza Gracia se despide de Telecinco tras 30 años en el horóscopo y abre la puerta a "más programas de televisión"

Adiós a Esperanza Gracia en Telecinco. La emblemática astróloga de Mediaset se despide de su etapa en la cadena de Mediaset después de 30 años. "Estoy con el corazón un poco roto porque se acaba un periodo", ha dicho en un video publicado en X.

"¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?", preguntaba Esperanza Gracia a sus espectadores al inicio de cada entrega en las madrugas de Telecinco. La astróloga ha explicado las razones de su adiós después de tres décadas.

"Yo creo que hay un momento dado en el que el mundo cambia, tú también cambias y hay otras formas de relacionarte, porque yo el horóscopo hasta que me muera", ha contado Esperanza Gracia en Fiesta, el programa de Telecinco.

En resumidas cuentas, la astróloga abandona la cadena por falta de espectadores. "No tengo audiencia ninguna, nada más que vosotros", ha explicado, asegurando que las personas mayores que la veían "ya no están".

"Me vais a encontrar en más programas de televisión"

En un video publicado en sus redes sociales, Esperanza Gracia también ha querido mandar un mensaje de despedida, especialmente a sus seguidores: "Estoy segura de que ya nada os inquieta, ni nada os atormenta, ni nada os perturba porque tenéis herramientas suficientes para salir adelante en cualquier situación de vuestra vida".

Esperanza Gracia ha confesado estar "con el corazón un poco roto" porque "se acaba un periodo". No obstante, ha dejado la puerta abierta a nuevos retos profesionales: "Me vais a encontrar en redes sociales, en todas, y seguramente en más programas de televisión, que todavía no lo puedo saber".

La astróloga ha concluido agradeciendo de nuevo el apoyo a sus seguidores: "Mil gracias por todo. Os quiero". Con estas palabras, Esperanza Gracia concluye un comunicado que ha publicado en la red social X, donde cuenta con más de 400.000 seguidores.