Sonsoles Ónega se emociona tras las palabras que le dedica una mujer de 92 años en recuerdo a su padre

"Hay que luchar en la vida".

Sonsoles Ónega, en 'Y ahora Sonsoles'.ATRESMEDIA

Sonsoles Ónega fue protagonista la semana pasada con motivo del fallecimiento de su padre, el reconocido periodista Fernando Ónega. Este lunes reapareció en Antena 3 para ponerse al frente de nuevo de su programa, Y ahora Sonsoles

Durante un momento de la emisión, Sonsoles Ónega se ha acercado a charlar con Carmen Herrera, una mujer de 92 años que se encontraba entre el público. Y lo que ha sucedido instantes después es de esos momentos que se quedan grabados en la memoria del espectador. 

"Siento muchísimo lo de tu papá", ha dicho Carmen, solidarizándose con la pérdida que ha sufrido Sonsoles Ónega. Sobre la muerte de un familiar tan cercano, la invitada ha dicho que "duele mucho" y ha animado a la periodista a seguir adelante.

"Me he quedado sola"

"Hay que luchar en la vida, lo que podamos, mientras estemos aquí. Tú llévalo lo mejor que puedas, que padre no hay más que uno, ni madre", le ha dicho Carmen a Sonsoles, que se ha emocionado al escuchar las sentidas palabras que le ha dedicado esta mujer.

"Siento muchísimo lo de tu papá. Mucho. Eso duele mucho, pero a todos nos ha tocado: la madre y el padre. Yo, de siete (hermanos), me he quedado sola siendo la pequeña. Todos se me han ido", ha proseguido Carmen, a la que Sonsoles Ónega ha agradecido varias veces el gesto que ha tenido con ella.

La periodista de Antena 3 no ha querido detenerse excesivamente en este tema, y con los sentimientos a flor de piel ha tratado de continuar adelante con el programa: "Yo le iba a preguntar por su marido, pero usted me dice esto y…".

