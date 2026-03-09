El anuncio de La Velada VI de Ibai, en directo: última hora sobre los combates y actuaciones confirmados
El streamer vasco revela quiénes serán los participantes de la velada de boxeo que se celebrará en Sevilla el 25 de julio.
Ibai anunció recientemente en sus redes sociales que habrá un total de 10 combates. Además, reveló el cartel con los participantes ocultos, pero ya se habla de que uno de los "main event" tiene a TheGrefg como principal candidato.
Uno de los varios espóilers que ha dejado Ibai en sus redes sociales es la fecha y el lugar donde se celebrará este megaevento de boxeo entre creadores de contenido y otras personalidades.
El lugar elegido vuelve a ser, por segundo año consecutivo, el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 25 de julio y comenzará a las 19:00 horas.
Ibai comentó que es "de los pocos estadios que pueden albergar 80.000 personas y que nos deja terminar el evento a las 2-3 de la mañana, porque estadios así no hay muchísimos".
Bienvenidos y bienvenidas al minuto a minuto del gran anuncio final del streamer Ibai Llanos sobre La Velada del Año VI. El streamer vasco va a anunciar los combates y sus participantes, actuaciones de artistas y seguro que alguna que otra sorpresa más.
Toma asiento, que aquí te lo vamos a contar todo sin perder ningún detalle. Antes de que arranque, un aperitivo sobre lo que ya se sabe.