Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El anuncio de La Velada VI de Ibai, en directo: última hora sobre los combates y actuaciones confirmados
Virales
Virales

El anuncio de La Velada VI de Ibai, en directo: última hora sobre los combates y actuaciones confirmados

El streamer vasco revela quiénes serán los participantes de la velada de boxeo que se celebrará en Sevilla el 25 de julio.

Juan De Codina
Juan De Codina
Ibai Llanos, streamer español, en una imagen de archivo.
Ibai Llanos, streamer español, en una imagen de archivo.GTRES
18:39
¿Cuántos combates habrá en La Velada VI?

Ibai anunció recientemente en sus redes sociales que habrá un total de 10 combates. Además, reveló el cartel con los participantes ocultos, pero ya se habla de que uno de los "main event" tiene a TheGrefg como principal candidato.

18:34
¿Cuándo se celebra La Velada VI?

Uno de los varios espóilers que ha dejado Ibai en sus redes sociales es la fecha y el lugar donde se celebrará este megaevento de boxeo entre creadores de contenido y otras personalidades.

​El lugar elegido vuelve a ser, por segundo año consecutivo, el estadio de La Cartuja, en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 25 de julio y comenzará a las 19:00 horas.

​Ibai comentó que es "de los pocos estadios que pueden albergar 80.000 personas y que nos deja terminar el evento a las 2-3 de la mañana, porque estadios así no hay muchísimos".

18:33
El anuncio de La Velada VI, a punto

Bienvenidos y bienvenidas al minuto a minuto del gran anuncio final del streamer Ibai Llanos sobre La Velada del Año VI. El streamer vasco va a anunciar los combates y sus participantes, actuaciones de artistas y seguro que alguna que otra sorpresa más.

​Toma asiento, que aquí te lo vamos a contar todo sin perder ningún detalle. Antes de que arranque, un aperitivo sobre lo que ya se sabe.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PULEVA

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos