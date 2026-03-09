Este "Nostradamus de China" predijo la victoria de Trump, la guerra con Irán y mantiene que EEUU la va a perder: estas son sus razones

Los medios lo tildan de historiador, de predictor e incluso de 'Nostradamus de China', pero lo cierto es que Xueqin Jiang es un licenciado en Literatura inglesa sinocanadiense que se ha hecho viral en redes por sus predicciones. Lo más llamativo de todo: muchas de ellas las ha acabado acertando. Por ejemplo: la victoria electoral de Trump o el estallido de la guerra con Irán. Ahora mantiene que EEUU no podrá ganar este conflicto. ¿Cuáles son sus razones?

El también conocido como Profesor Jiang es conocido en YouTube por su canal, Historia predictiva. Básicamente, lo que hace Jiang es aplicar al análisis histórico la teoría de juegos, una rama de las matemáticas que estudia modelos de interacciones estratégicas; y otros conceptos originados en las novelas de Isaac Asimov, como la teoría de la psicohistoria.

Si bien Jiang no es en ningún caso ni historiador ni académico, sus hipótesis sobre Trump y EEUU han acabado validadas. Solo el tiempo permitirá saber si también acertó con lo que concluye que pasará con el conflicto bélico de Oriente Medio.

La predicción de Jiang: por qué EEUU perderá la guerra contra Irán

Xueqin Jiang aseguró a mediados de 2024 que Trump triunfaría en las elecciones estadounidenses de ese mismo año, que acabaría estallando una guerra contra Irán y que EEUU perdería ese conflicto. Por el momento ha acertado las dos primeras predicciones. Ahora, el creador de contenido (acumula más de un millón de suscriptores en plataformas como YouTube) hace detallados análisis sobre por qué también acertará con la tercera.

Ha sido la televisión iraní HispanTV la encargada de entrevistar de nuevo a Jiang, donde este 'Nostradamus de China' ha asegurado que lo que se está librando ahora en realidad es "una guerra de desgaste que los iraníes han estado preparando durante 20 años". "Ahora tienen una estrategia muy sólida para debilitar y destruir finalmente el imperio estadounidense", explica.

"Lo que los iraníes están haciendo es declarar la guerra a toda la economía global. Por eso están atacando a los países del Consejo de Cooperación del Golfo", continúa, en referencia a Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin. Y por eso el cierre de Ormuz, destaca. "También acabarán yendo por las plantas desalinizadoras: es la arteria vital de estas naciones que no tienen suministro de agua potable".

Estas medidas "amenazan la misma existencia" de países como Emiratos Árabes, Catar o Arabia Saudí, incide el analista, "y lo importante es que los países del Golfo son en realidad el eje central de la economía estadounidense". "Lo que hacen es vender petrodólares y después sus ingresos los reciclan de nuevo en la economía financiera norteamericana, en sus mercados".

"Ahora esos mercados están liderados fundamentalmente por la inteligencia artificial", continúa Jiang, "y si los países de Oriente Medio no consiguen financiar sus inversiones en esta tecnología la burbuja acabará estallando". "De la misma forma estallará la economía estadounidense, es un sistema piramidal", zanja.

La clave está en Ormuz

Buena parte de la predicción de Jiang se sostiene por lo que pueda pasar en los próximos días con el Estrecho de Ormuz, para el que Emmanuel Macron ya ha anunciado que Francia se embarcará en una misión "puramente defensiva". El objetivo, reabrirlo, no será sencillo. Mientras el canal permanezca cerrado (y el régimen iraní sigue velando por ello), la economía global acabará constriñéndose irremediablemente. Mientras Europa paga la factura, Rusia podría ser una de las grandes beneficiadas.

Jiang también lanza una advertencia sobre la economía y estrategia de guerra de EEUU: el conocido creador de contenido, nacido en China pero residente en Canadá, apunta a que el Ejército de Estados Unidos no está preparado para una "guerra del siglo XXI". Abunda a que el Ejército norteamericano está confeccionado como fruto de lo que supuso la Guerra Fría. Pero tratar de interceptar drones baratos con misiles de millones de dólares "nunca va a ser sostenible".

El tiempo es un factor clave para conocer el desenlace de este conflicto. Si Irán es capaz de aguantar el tiempo suficiente, EEUU se podría ver obligado a asumir su derrota. Al menos así lo estipula el propio Jiang. La siguiente pregunta clave será: ¿cuánto tiempo es suficiente?