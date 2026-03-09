Las alegrías y las penas de Meghan Markle: una foto con intención, un disgusto y un viaje con Harry que recuerda lo que ya no son

Meghan Markle ya no era feliz como actriz. Si bien alcanzó un estatus como intérprete gracias a la serie Suits, ya cuando conoció al príncipe Harry valoraba dar un cambio a su vida. Y vaya si lo dio. Tras casarse con el hijo de Carlos III en 2018 entró en la familia real británica, y aunque esperaba ser una royal activa toda su vida, o eso dijo Harry, en 2020 los Sussex salieron de la casa real británica para no volver nunca más.

Se tuvieron que buscar la vida, pero con muchos privilegios. Y no tardaron en encontrar fuentes de financiación gracias a Spotify y Netflix. Con los podcast tuvieron sus proyectos, pero su asociación terminó en 2023. Lo de Netflix fue mucho más intenso, les hizo ganar más dinero y más notoriedad.

Póster de 'Harry y Meghan', el documental de Netflix sobre los duques de Sussex. NETFLIC

Eso sí, les duela o no, su verdadero éxito no fueron los proyectos inspiradores que pretendían, sino Harry y Meghan, la docuserie en la que explotaron sus desavenencias con la familia real británica. Se demostró que su conexión con la realeza era lo que seguía vendiendo.

La duquesa de Sussex lo volvió a intentar con Con amor, Meghan, un programa de cocina, decoración y demás asuntos de estilo de vida que tuvo dos temporadas y que le llevó a una asociación más entre el gigante de streaming y ella: la marca As Ever.

Meghan Markle horneando para su programa 'Con amor, Meghan' en Netflix RUBA

Después de un año de asociación entre la firma fundada por Meghan y Netflix, el acuerdo ha terminado. "As Ever está agradecida por la asociación con Netflix a través del lanzamiento y durante nuestro primer año.

"Como siempre se pretendió, Meghan continuará haciendo crecer la marca y la llevará a su próximo capítulo de forma independiente y esperamos celebrar cómo continúa llevando alegría a los hogares de todo el mundo", señaló la marca, que prosigue ya sin Netflix.

Meghan Markle con un pijama rojo en su programa 'Con amor, Meghan' en Netflix RUBA

Sin duda ha tenido que ser un disgusto para la duquesa de Sussex quedarse sin un apoyo tan grande, pero al menos el contrato general con el matrimonio se mantiene... por ahora. ¿Llegarán grandes proyectos? Eso se verá.

La foto de 'Papa Sussex'

Por otro lado, Meghan fue noticia con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. La duquesa de Sussex compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece con su hija Lilibet Diana.

Ambas están de espaldas, sentadas en una roca en la playa y la madre besa y abraza a su hija. "Para la mujer que será algún día... ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!" Y así, Meghan Markle homenajea a su hija y sigue apostando por su postura feminista, una causa con la que siempre ha estado comprometida.

Pero hay otra intención en la firma. La foto fue tomada por el príncipe Harry y su mujer le da crédito no poniendo su nombre, sino que le llama 'Papa Sussex', una referencia al título y al 'apellido' familiar, ese al que no están dispuestos a renunciar. Porque estarán fuera de la casa real británica, pero Harry, Meghan, Archie y Lili son los Sussex.

Un viaje a Australia que les traerá muchos recuerdos

Y los Sussex, bueno, los adultos, han anunciado un viaje al estilo royal, pero sin serlo. Tras su paso por Jordania, donde recibieron críticas y algunas alabanzas, Harry y Meghan lo vuelven a intentar en Australia, país que tiene a Carlos III como su rey y por el que pasarán a mediados de abril.

Su viaje les llevará al menos a Sydney y Melbourne, donde van a participar en encuentros "privados, empresariales y filantrópicos". Así volverán a realizar una gira como cuando eran miembros de la casa real británica, pero sin serlo.

El príncipe Harry y Meghan Markle en Bondi Beach durante su viaje oficial a Australia en octubre de 2018 Rex/Shutterstock

Seguramente les traerá recuerdos de su primer gran tour oficial juntos en 2018, cuando tras la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank se embarcaron en un viaje por Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y Tonga.

Antes de aterrizar en Australia se anunció que esperaban su primer hijo. Han pasado 7 años y medio desde entonces, pero parece ya que todo aquello ocurrió en otra vida. Al menos la suya ha cambiado radicalmente desde entonces.