De Máxima de Holanda a Britney Spears: qué es el 'Canadian tuxedo' y por qué sigue arrasando

El vaquero nació como un tejido dedicado puramente al trabajo, pero hoy en día las prendas elaboradas con este material son un imprescindible en cualquier armario y uno de esos básicos que no pueden faltar. Pantalones, chaquetas, camisas o incluso zapatos vaqueros se visten sin importar el género, la edad, la raza o la clase social.

Nunca se han dejado de llevar los vaqueros, pero en el último año la tendencia de llevar un look completo, lo que se conoce como denim on denim, se ha hecho más evidente y este otoño/invierno este tipo de estilismos seguirán muy presentes en las tiendas y en las calles.

Por eso se ha vuelto a rescatar el concepto de Canadian tuxedo, cuya traducción literal es esmoquin canadiense, que se acuñó en 1951 cuando al cantante Bing Crosby le negaron la entrada en un hotel de Vancouver (Canadá) cuando iba a participar en un acto para recoger las llaves de la ciudad. ¿El motivo? Iba vestido con una camisa y un pantalón vaquero de Levi's.

Bing Crosby, vaquero de arriba a abajo en una foto tomada alrededor de 1950. Getty Images

La firma no perdió la oportunidad y diseñó en exclusiva para el exitoso cantante un pantalón y una americana cruzada con una etiqueta en la que se apuntaba que el vaquero era un tejido válido. Levi's lo bautizó como Canadian tuxedo y desde entonces hemos visto decenas de variaciones en las pasarelas y en las calles.

El más clásico de pantalón y chaqueta pero también combinándolo con una camisa más fina o con un chaleco, o cambiando el vaquero tradicional por una falda o un short. Es la fórmula que eligió Taylor Swift en septiembre de 2024 cuando acudió a un partido de su novio, Travis Kelce, con un conjunto de pantalones cortos y corsé combinado con unas botas burdeos por encima de la rodilla.

Y de un partido de fútbol americano a una alfombra roja para la que es probablemente la reinterpretación del Canadian tuxedo más famosa de la historia de la moda: los look denim coordinados de Britney Spears y Justin Timberlake. La entonces pareja acudió a los American Music Awards de 2001 vestida de arriba a abajo en tejido vaquero. Ella con un vestido y un bolso a juego, y él con chaqueta, pantalón y sombrero cowboy.

Los looks vaqueros de Britney Spears y Justin Timberlake en los American Music Awards de 2001. WireImage/ Getty Images

En los últimos meses, las marcas tanto de lujo como de precios asequibles han seguido proponiendo diferentes variaciones del denim on denim y las celebrities han seguido reinterpretándolo demostrando que la tendencia sigue vigente.

Julianne Moore, en el desfile de Bottega Veneta en septiembre. Getty Images for ABA

Es el caso de Julianne Moore, que acudió hace unos días al desfile de Bottega Veneta en Milán con un total look compuesto con camisa y pantalón y combinado con un bolso burdeos y unas grandes gafas de sol. Es un color similar al del abrigo con el que conjuntó Beyoncé su total look vaquero en junio para asistir al desfile de Louis Vuitton en París.

Beyoncé, en el desfile de Louis Vuitton el pasado junio. Getty Images

Pero esta tendencia no solo ha conquistado a artistas o actrices, sino que es transversal y también se ha colado el vestidor de algunas royals como Máxima de Holanda, que apareció en un acto el pasado marzo con camisa y vaquero oscuros a juego.

Máxima de Holanda, en un acto en marzo con camisa y vaquero a juego. GTRES

